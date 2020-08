N. Dumitrescu

După ce, miercuri, au depus dosarele de candidatură pentru Primăria Ploieşti, respectiv Consiliul Local, ieri, organizaţiile judeţene ale PNL, USR şi PLUS au depus, la Biroul Electoral Judeţean Prahova, listele comune de candidați și semnăturile necesare pentru alegerile locale din 27 septembrie. Aşa cum a ţinut să declare candidatul la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, susţinut de alianţa politică formată în Prahova din cele trei partide de dreapta menţionate anterior, ţinta algerilor locale de luna viitoare este câştigarea preşedinţiei administraţiei prahovene şi asigurarea majorităţii în legislativul judeţean. “Ne dorim ca prahovenii să nu mai fie nevoiți să lupte, în același timp, și contra coronavirusului, și contra PSD. Vrem să devirusăm Prahova de PSD”, a ţinut să declare acesta, printre altele. La rândul său, Mihai Polițeanu, președintele Organizației Județene Prahova a USR, a ţinut să prezinte într-un mod mai aparte, chiar plastic, depunerea celor 45 de candidaturi din partea alianţei celor trei partide formate în Prahova pentru alegerile locale de luna viitoare. “Noi, astăzi (n.n. – ieri), am depus 45 de dosare ale candidaților din PNL, USR şi PLUS. Din punctul meu de vedere, sunt 45 de scrisori de adio pentru PSD Prahova. Sunt foarte fericit că scriem împreună istorie în județul Prahova”, a declarat acesta. Potrivit protocolului semnat de către cele trei partide, pentru Consiliul Judeţean Prahova s-a depus listă completă, cu 45 de candidaturi, pe locurile considerate eligibile raportul de candidaţi fiind următorul: pentru poziţiile de la 1 la 16 va exista paritate – raport de 1 la 1 – între PNL şi URS PLUS, lista fiind deschisă de un cadidat USR PLUS, apoi poziţiile 17-21 vor fi ocupate de către liberali. Mai mult decât atât, s-a stabilit şi ca vicepreşedintele Consiliului Judeţean Prahova să fie nominalizat, post alegeri, de USR-PLUS, cu susţinerea liberalilor.