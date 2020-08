Cu o săptămână înainte de startul noului sezon, formația pregătită de către Viorel Moldovan, Petrolul, a avut programat, sâmbătă dimineață, un nou test, adversară fiindu-i, din nou, o combatantă în cel de-al treilea eșalon – gruparea călărășeană Mostiștea Ulmu.

Întâlnirea s-a desfășurat la Strejnic și a fost câștigată clar de către petroliști, 4-1, după 3-0 la capătul primelor 45 de minute. Spaniolul Pol Roige (4) a fost cel care a deschis scorul, cu un șut plasat, de la 8 metri, lateral stânga, la colțul lung, apoi nou-venitul Valentin Balint (19) a majorat diferența, înscriind, din marginea careului mare, la capătul unui contraatac purtat de Ekollo. Rezultatul primei părți a fost stabilit de către Vajushi (32), cel care a executat impecabil o lovitură liberă de la 20 de metri, în vinclul din stânga portarului advers.

După reluare s-au mai înscris două goluri, oaspeții (la care evoluează și fostul junior petrolist Iulian Ilie, considerat, la un moment dat, o mare speranță a clubului ploieștean) reușind să reducă din handicap, prin Obedeanu (65). Însă, scorul final a fost parafat de către Mihai Nițescu (78), tânărul mijlocaș al „lupilor” înscriind cu un șut imparabil, expediat din interiorul careului, după o pasă venită de la Olaru.

În acest joc, Viorel Moldovan a început cu Avram – Chiriță, Răuță, Manolache, Țicu – Enache – Constantinescu, Ekollo, Roige, Vajushi – Balint, pentru ca, pe parcursul părții secunde să mai intre pe teren Lungu – Nicolae, Olaru, Bratu, Saim Tudor, Bucur, Nițescu, Licsandru, Oprea, Boțogan și Moroșanu.

Vin străini pe bandă rulantă

Fotbalistul ghanez Amidu Salifu (27 ani) este ultimul venit în tabăra „galben-albastră”, acesta semnând cu FC Petrolul Ploiești un angajament valabil până la finalul acestei stagiuni, cu drept de prelungire în cazul promovării.

Mijlocaș central, Salifu are experiența primelor două eșaloane din Italia, el aflându-se, în ultimii zece ani, sub contract cu AC Fiorentina. Pentru formația „viola” a debutat în Serie „A” pe 23 aprilie 2011, atunci când, într-un meci cu Cagliari, l-a înlocuit pe Adrian Mutu, bifând, în total, 25 de prezențe în elita fotbalului italian, pentru Fiorentina și, mai apoi, Catania.

Împrumutat de către Fiorentina, de-a lungul ultimilor ani, la Modena, Perugia, Brescia, Mantova, Vicenza, Arezzo și, ultima dată, în Kuweit, la Al-Salmiya, Salifu a strâns 78 de apariții în Serie „B” și alte peste 50 în Serie „C”, ultima perioadă fiind una de regres pentru jucător.

Salifu a efectuat sâmbătă și un prim antrenament, sub comanda preparatorului fizic Stelian Isac. Alături de mijlocașul ghanez s-au mai aflat jucătorul israelian Ben Levy, cel care, după cum se știe, a ajuns la un acord cu „lupii galbeni”, dar și Eugen Zasavițchi (27, mijlocaș central, Republica Moldova) și Alexandru Dobre (21 ani, fundaș central, ultima dată la Înainte Modelu), ultimii doi urmând să fie văzuți de către Viorel Moldovan la următoarele ședințe de pregătire.

Zasavitchi a jucat ultima dată la Minaur Baia Mare, după ce, în cariera sa, a mai evoluat pentru FC Veris, Trakai (Lituania), GKS Tychy (Polonia), Jonava (Lituania), Dacia Chișinău, Zimbru Chișinău, FC Kaliu (Estonia) și Dnepr Mogilev (Belarus), având 22 de prezențe în reprezentativa „U21” și o apariție în naționala de seniori a Republicii Moldova, într-un meci disputat contra Irlandei, în preliminariile Campionatului Mondial din 2016.

Se stabileşte ”ţintarul”

Casa Fotbalului găzduiește astăzi, de la ora 13:00, tragerea la sorți în urma căreia vom afla programul sezonului regular din Liga 2, ediția 2020-2021.

Evenimentul va fi transmis live pe Facebook FRF și YouTube FRF TV.

Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului 2020-2021 pentru competiţia Liga 2 se va face pe baza Tabelei Berger, numărul corespunzător fiecărei echipe fiind stabilit prin tragere la sorți.

Prin decizia Comitetului Executiv, noua ediție a Ligii 2 va debuta într-un nou format. Mai întâi, echipele participante vor juca fiecare cu fiecare o singură dată în sezonul regular, urmând ca apoi să fie repartizate, pe baza clasamentului, în cea de-a doua fază a competiției, play-off sau play-out.

