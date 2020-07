N. Dumitrescu

Apropierea datei alegerilor locale determină partidele la strategii surpriză, dar pe de o parte obișnuite în ceea ce privește schimbarea opțiunii politice în ani electorali, situația fiind valabilă și în Prahova. Astfel, astăzi, prin intermediul unui anunț postat pe pagina sa de socializare, Cristian Ganea a anunțat că nu mai face parte din PSD – formațiunea pe lista căreia a candidat în urmă cu patru ani și datorită voturilor primite a câștigat un loc de membru în Consiliul Local Ploiești, respectiv și una dintre cele două funcții de viceprimar al municipiului. A trecut de partea ProRomânia și va fi candidatul acestui partid la funcția de primar al Ploieștiului în această toamnă.

”Anunţ astăzi o decizie luată după o dificilă şi lungă analiză. Am acceptat propunerea Pro România de a candida la funcţia de primar al municipiului Ploieşti! Nu a fost o alegere uşoară, las în urmă camarazi care au crezut, ca şi mine, că începând cu anul 2020 vom reuşi să facem echipă, pentru a conduce oraşul Ploieşti către progres. Alegerea mea de a intra într-o nouă familie politică se bazează pe libertatea pe care conducerea ProRomânia o acordă membrilor săi. După patru ani de târguială politică între Consiliul Local şi conducerea PNL, am înţeles că Ploieştiul are nevoie de o echipă care să fie permanent ancorată în realitate şi de un management coerent”, și-a motivat Cristian Ganea plecarea din PSD, cu precizarea că acesta deținea și funcția de președinte al Organizației Ploiești a PSD.

Confirmarea plecării de la social-democrați a lui Cristian Ganea a venit, astăzi, și din partea Departamentului de Comunicare PRO România Ploieşti-Prahova, într-un comunicat de presă menționându-se faptul că ”PRO România propune alegătorilor o echipă nouă şi ambiţioasă, cu multă experienţă în gestionarea chestiunilor administrative. Dacă pentru conducerea Consiliului Judeţean a desemnat-o pe Mădălina Lupea, fost prefect al judeţului Prahova, pentru Primăria Ploieşti l-a ales pe viceprimarul Cristian Mihai Ganea, factorul de echilibru din actuala administraţie locală ploieşteană”.