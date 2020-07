Play-off-ul ligii secunde trece în partea sa finală, după un start bulversat de cazurile de coronavirus, Petrolul fiind, de departe, cel mai afectat club, până acum, pentru că a jucat două meciuri în efectiv redus.

Problemele se pot termina astăzi, la Turnu Măgurele, unde, din orice unghi privim duelul cu Turris, este un meci de ”a fi sau a nu fi”!

Iar variantele de calcul sunt simple: Petrolul câștigă – are șanse mari să ajungă pe unul dintre locurile care vor duce în Liga I, la egal, doar teoria mai ține în picioare speranțele, pentru că UTA și Turris, cel puțin, vor fi greu de ajuns în ultimele două etape, iar, în cazul unui eșec, se cam ”închide” și taraba, cum se spune…

Adversara, formația din Măgurele care ”a închis gura” că a intrat în play-off cu dezavantajul major al unui meci mai puțin disputat în sezonul regulat, este, până acum, echipa care se poate spune că a ieșit cel mai bine din meciurile jucate, victoria cu 4-3 de la Arad, pe terenul liderului UTA reprezentând singurul rezultat de acest fel din primele două runde (în rest, toate celelalte patru meciuri jucate s-au încheiat la egalitate!). O trupă solidă, care, dacă nu avea ”sincopa” celor câteva etape în care Eric Lincar a dat o tură pe la Chiajna, probabil că era chiar într-o postură și mai favorabilă pentru o promovare istorică a județului Teleorman pe scena primei divizii.

Revenind la momentul partidei din această seară – programată la ora 21,00, Costel Enache, antrenorul Petrolului, va avea la dispoziție și o serie dintre jucătorii pe care coronavirusul i-a ”scos din program” primele două meciuri, revenirile lui Bărboianu și Olaru fiind mai mult decât utile, în condițiile în care echipa nu avea fundaș dreapta ”de meserie”, iar Sârghi, cel care a jucat pe acest post în primele partide (oricum, modest), acuză probleme musculare. Și Hamza poate avea un rol important (în sfârșit?), echipa având nevoie de experiența sa, titularul postului de atacant, în primele două meciuri, Sergiu Arnăutu fiind în ”eclipsă de formă”.

Etapa a treia a play-off-ului, începută aseară cu Mioveni – UTA și continuată astăzi cu Rapid – FC Argeș, apoi Turris – Petrolul, ar putea aduce clarificări importante în ierarhie, fiecare rezultat putând deveni decisiv – mai ales în contextul în care, teoretic, există chiar pericolul ca întrecerea să fie suspendată în orice moment, sunt presiuni ca sistemul competițional să fie modificat, prin mărirea numărului de echipe din Liga I, astfel că fiecare punct adunat acum, fiecare loc câștigat în clasament, pot conta enorm, pentru că nimeni nu știe ce va fi… Să ne întoarcem câteva luni în urmă, la meciul Csiksereda – Petrolul, scor 1-2, când un autogol nesperat (”ciucanul” Palmeș, în min. 77) a adus două puncte în plus găzarilor și, implicit, calificarea în play-off! De penaltiurile ratate cu Rapid, care ar fi pus acum echipa ploieșteană într-o postură și mai convenabilă, ce să mai zicem… Fiecare meci are momentele sale, istoria sa! Iar episodul din această seară, oricum ar fi, devine unul de maximă importanţă! Şi… presiune!

„Sigur, nu va fi un meci ușor la Turnu Măgurele, din mai multe puncte de vedere! Cel mai important este acela al formei pe care o traversează Turris, echipă care a dat dovadă de o organizare de joc foarte bună în prima etapă, contra Argeșului, pentru ca, după aceea, să facă un meci senzațional și să arate o forță ofensivă deosebită la Arad. Cred că suntem cu toții conștienți de ceea ce avem de făcut și cât se poate de motivați în acest sens. Îi <<simt>> pe băieți, pentru că stăm foarte mult împreună și comunicăm mult, de la lucruri personale la ceea ce ne-a unit, practic, pe toți, Petrolul! Vorbim despre jocul nostru, despre ceea ce am putea face în aceste trei partide și, bineînțeles, despre șansa pe care o avem, aceea de a juca efectiv pentru promovare. În momentul în carea am plecat la drum, în acest play-off, ne-am setat ca obiectiv cinci victorii. Nu am reușit să câștigăm până acum, dar ne-au mai rămas trei jocuri de disputat și este clar că avem nevoie de tot atâtea succese. De la bun început știam că trebuie să câștigăm fiecare meci, dar, acum, victoria chiar a devenit condiția de bază!”, a prefațat meciul de astăzi – Costel Enache, antrenorul petroliștilor.

Arbitrează un ecuson FIFA!

Meciul de astăzi de la Turnu Măgurele este tratat cum se cuvine și din punct de vedere al delegării arbitrilor, Comisia Centrală luând decizia de a trimite un central de pe lista FIFA la duelul dintre Turris și Petrolul. Este vorba despre Marcel Bârsan, cel care în ultima sa ”apariție” a acordat două penaltiuri celor de la Craiova în duelul cu FCSB și care acum a fost delegat la partida din această seară. Bucureșteanul Bârsan va fi ajutat de asistenții Valentin Avram (tot din Capitală) și Daniel Mitruți (Craiova), rezervă fiind Bogdan Dumitrache, iar observatori – Gheorghe Mihalache (Buzău) și Florentin Barbu (Giurgiu). De remarcat că și celălalt duel al zilei în Liga a II-a, Rapid – FC Argeș, este dat tot unui central de pe lista FIFA – Marius Avram.

Stan nu renunţă

Chiar astăzi, în ziua meciului decisiv pentru petroliști, de la Turnu Măgurele, fostul președinte Marius Stan speră să câștige drepturile financiare reclamate din partea clubului unde a venit în urmă cu un an și unde nu a rezistat decât câteva luni. Stan a dat în judecată clubul ploieștean, Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul Federației Române de Fotbal programând dosarul spre soluționare, desigur, după mai multe termene, acesta de acum fiind (doar) al doilea.