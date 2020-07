După ce, marți dimineață, cei 18 jucători ”valizi” ai Petrolului au efectuat testul CoVid, rezultatele fiind negative, până seara, elevii lui Costel Enache au efectuat și prima ședință de pregătire ”comună”, desigur, fără cei șase fotbaliști care trebuie să aștepte vindecarea de coronavirus. Astfel, meciul cu Rapid, de sâmbătă, se va desfășura conform programării inițiale, antrenorul fiind nevoit să se descurce cu doar 18 jucători, fără ca toţi cei 6 infectați să intre în calcul pentru a face parte din lot, deocamdată.

Ministru ”supărat”: ”Petrolul nu ne-a informat. Nu e timpul trecut”

În conferința de presă susținută marți, 7 iulie, ministrul Ionuț Stroe, a vorbit, pe lângă situația actuală a sportului românesc și cazurile de infectare cu COVID-19 de la Petrolul, acolo unde jucătorii Younes Hamza, Serge Yvan Ekollo, Armando Vajushi, Ștefan Bărboianu, Alberto Olaru și Adrian Nicolae și magazionerul Romeo Ivan au fost depistați pozitiv.

”Cei care s-au confruntat cu cazuri de COVID au intrat într-o relaţie cu MTS. Cei de la Petrolul nu ne-au informat însă în legătură cu situaţia de acolo şi evident că, în momentul de faţă, se află în proceduri şi anchete epidemiologice. Şi-au intrat în rol cei de la DSP şi bineînţeles FRF, care este organizator de competiţii. Nu e timpul trecut, ne pot anunţa chiar astăzi. Când am avut cazul de la Dinamo ne-au comunicat, cei de la Botoşani la fel, cei de la Petrolul nu. Sau când am avut haltere. Sunt situaţii inerente, nu dramatizăm. Sunt puţin îngrijorat de actualele cifre ale pandemiei, dar filtrele noastre, procedurile şi testarea ne-au făcut să identificăm cazurile inerente de coronavirus înainte ca participanţii să intre în aceste competiţii sportive. În acest fel am evitat transformarea sportului românesc într-un focar de COVID-19”, a spus ministrul Tineretului și Sportivului în cadrul unei conferințe de presă, conform liga2prosport.ro.