N. D.

În această perioadă, nu doar elevii trec prin proba emoțiilor în aflarea rezultatelor după susținerea unor examene, ci și profesorii. Este și cazul celor care, ieri, au susținut proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020. În Prahova, potrivit Inspectoratului Școlar Județean, dintre cei 247 candidați înscriși la începutul anului școlar la 36 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisă 231 de candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective). Având în vedere pandemia, care a impus o serie de restricții și în actul educațional, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, la sesiunea din acest an au intervenit o serie de modificări, candidații fiind admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă, spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții. De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat, reprezentanții inspectoratului menționând că de această măsură specială au beneficiat 18 candidați din totalul de 19 candidați care nu aveau nicio inspecție susținută până la data de 11 martie a.c. De asemenea, portofoliul profesional a putut fi transmis și online la inspectoratul școlar, spre evaluare. Durata de redactare a lucrărilor suținute ieri a fost de patru ore, ISJ Prahova menționând faptul că, la fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși au fost: învățământ preșcolar în limba română (66 de candidați), învățământ primar în limba română (39), educație fizică și sport (25), limba și literatura engleză (13), matematică (12) și limba și literatura română (7). Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro, eventualele contestații putându-se depune la centrele de examen în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00, rezultatele finale urmând să fie afișate în data de 4 august. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.