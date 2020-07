F. T.

Dacă, până în prezent , se punea problema numărului celor care se urcau băuţi la volan sau comiteau diverse abateri la regimul rutier, mai nou se naşte întrebarea care este vârsta minimă la care un „şofer” prahovean se poate alege cu dosar penal. Răspuns: 16 ani !

16 ani, fiindcă, după cum se precizează într-un comunicat de presă al IPJ Prahova, marţi, 30 iunie, „poliţiştii câmpineni au fost alertaţi că, în comuna Poiana Câmpina, a avut loc un accident de circulație soldat cu pagube materiale. Ajunşi la faţa locului, agenţii rutieri au găsit autoturismul implicat, identificându-l, ulterior, şi pe conducătorul acestuia – un minor în vârstă de 16 ani, din localitate.

„Din cercetări a rezultat că, pe fondul lipsei de experiență, în timp ce se deplasa pe raza comunei, conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în coliziune cu un stâlp de susținere a cablurilor electrice. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit, de asemenea, că minorul nu poseda permis de conducere și, mai mult decât atât, se afla și sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, minorul a sustras automobilul din curtea imoblului în care locuiește, acesta aparținând unei rude, fără a avea acordul ei. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință”.

După această speţă ieşită oarecum din tiparul infracţiunilor rutiere, trecem în revistă alte probleme întâlnite în trafic de către poliţia prahoveană. Cum ar fi faptul că, în aceeaşi zi de marţi, tot polițiștii rutieri din Câmpina au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat din comuna Șotrile. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că persoana aflată la volan nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, nefiind posesoare a permisului de conducere.

În consecință, a fost deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Și reprezentanţii Biroului Drumuri Europene și Naționale (BDNE) au depistat în trafic doi şoferi aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice.

În acest sens, IPJ Prahova exemplifică: „În jurul orei 07:30, a zilei de marţi, a fost oprită pentru control, pe DN1, în localitatea Bănești, o autoutilitară condusă de un bărbat care emana halenă alcoolică, rezultatul indicat de aparatul etilotest în urma testării fiind de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. O situație similară a fost constatată și pe DN1B, în jurul orelor 12:50, când un ploieștean ce se deplasa la volanul unui auto în localitatea Albești-Paleologu a fost testat cu etilotestul, iar rezultatul înregistrat a fost de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului”.

Fireşte, exemplele cu şoferi prinşi băuţi la volan într-o zi de marţi, a acestei săptămâni, pot continua.

Ne oprim aici, deocamadată.