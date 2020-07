F. T.

Poliţiştii rutieri care acţionau pe tronsonul DN 1 B au fost sesisaţi, în cursul săptămânii trecute, că în localitatea Bucov s-a produs un accident de circulație soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto și-a continuat deplasarea către Buzău.

Acesta a fost prin în trafic în localitatea Albeşti Paleologu, de către un echipaj de poliție, fiind identificat în persoana unui bărbat de 29 de ani.

„Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a înregistrat o valoare de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, iar în baza administrării probatoriului față de bărbat s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore””, se menţíonează într-un comunicat al IPJ Prahova.

Ce concluzie se poate trage de aici? Că – aşa cum am scris de nenumărate ori – într-adevăr, tot mai mulţi şoferi se urcă la volan sub influenţa alcoolului. Că există un risc major ca persoane nevinovate să fie accidentate sau chiar să fie omorâte din cauza unor astfel de inconştienti.

Acesta este şi motivul pentru care, în contextul prezentării cazului şoferului reţinut, reprezentanţii poliţiei prahovene vin cu următoarele recomandări:

„Nu vă urcaţi la volan dacă aţi consumat băuturi alcoolice! Consumul de băuturi alcoolice reduce viteza de reacţie şi precizia mişcărilor şi poate determina scăderea acuităţii vizuale şi auditive. Pe lângă posibilitatea producerii unui accident rutier, şoferii care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice trebuie să ştie că riscă şi închisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sancţiunea prevăzută de lege pentru cei depistaţi în trafic cu o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge. De asemenea, pe timpul cercetării, permisul de conducere este reţinut fără drept de circulaţie!