Va fi elaborat un proiect de lege pentru condiţiile de carantină şi izolare

Ieri, Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că în prezent nu există pericolul instituirii stării de urgenţă, însă, dacă se va impune, va fi prelungită starea de alertă, potrivit Agerpres.

„Suntem la trei săptămâni de creştere constantă a numărului de cazuri. (…) În măsura în care această evoluţie ne va permite, vom merge cu relaxări, inclusiv acele restaurante, am avut discuţii ieri (n.r. – joi), împreună cu domnul prim-ministru, cu cei din HORECA, astăzi (n.r. – vineri)s-a constituit grup de lucru tocmai pentru acele măsuri şi norme de aplicare în vederea redeschiderii restaurantelor. (…) În condiţiile în care evoluţia o va permite, vom avea aceste relaxări, în condiţiile în care evoluţia nu o va impune nu vom avea aceste relaxări. Dacă se va impune, vom avea şi o prelungire a stării de alertă. (…) În acest moment, nu avem acest pericol al stării de urgenţă, gestionăm numărul de cazuri şi gândim ca şi evoluţie până pe 15 iulie dacă este necesară prelungirea stării de alertă sau nu”, a spus Tătaru, la Palatul Victoria. Ministrul s-a referit şi la pacienţii asimptomatici, afirmând că evaluarea acestora se face de către medicul curant.

„Acel medic curant are şi o asumare a deciziei pe care o ia de externare sau nu. Se poate face o externare la cerere în condiţiile în care şi medicul şi pacientul îşi asumă acea externare. (…) Recomandarea de izolare trebuie să existe, iar în condiţiile în care cel externat îşi asumă acea externare, ştiindu-se pozitiv, iar ulterior o anchetă epidemiologică îl implică, atunci poate intra sub incidenţa acelui 352 din Codul penal”, a atenţionat ministrul Sănătăţii.

În ceea ce priveşte detaşările personalului medical, Tătaru a spus că acestea se fac în starea de alertă cu acordul angajatului şi al angajatorului.

„Pe parcursul stării de urgenţă puteam face aceste detaşări, pe parcursul stării de alertă doar cu acceptul persoanei în cauză şi a angajatorului. În măsura în care nu vor exista aceste detaşări, ne vom adapta transferând sau gestionând activitatea medicală la spitalele unde avem acest personal”, a arătat reprezentantul MS.

Declaraţiile au fost făcute după o întâlnire de lucru a premierului Ludovic Orban cu miniştri şi şefi de instituţii cu atribuţii de control în contextul crizei COVID-19.

Tot ieri, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că va fi elaborat un proiect legislativ în conformitate cu recomandările Curţii Constituţionale referitoare la starea de carantină şi internarea obligatorie, act normativ care va fi prezentat în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare.

„Ne pregătim pentru un proiect legislativ pe care îl vom şi promova în şedinţa de săptămâna viitoare a Guvernului, care tocmai acele recomandări ale Curţii Constituţionale vrem să le clarificăm foarte atent. Boală transmisibilă, carantină, izolare, tratament şi internare. Recomandările şi articole care nu sunt conforme – potrivit Curţii Constituţionale – din Legea 95 sau Legea 50 sau din Ordonanţa de Urgenţă 99 suntem în măsură să le putem reaşeza legislativ, dar avem nevoie de cooperarea dumneavoastră, avem nevoie de colaborarea corpului medical pentru a putea gestiona acest moment. (…) Au fost nişte recomandări ale Curţii Constituţionale, care recomandau claritate şi previzibilitate, le vom face într-un proiect legislativ, vom reveni şi cu un ordin de ministru în ceea ce priveşte această izolare”, a spus Tătaru într-o conferinţă de presă organizată la sediul Guvernului.

Întrebat ce se va întâmpla dacă proiectul propus nu va avea susţinere, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Nu cred că nu vom avea susţinere în acest moment, în care este vorba despre o problemă naţională, nu una politică pe care să o gestionăm strict parlamentar”.

El a adăugat că există în continuare transmitere comunitară accentuată şi focare în „constituire”.

„Recomandările, în acest moment, sunt pentru agenţii economici, pentru populaţia civilă de a colabora în contextul respectării regulilor. În continuare se poartă masca în spaţiile închise, în mijloacele de transport în comun, la locurile de muncă, cu excepţiile prevăzute. Avem transmitere comunitară accentuată, avem focare în constituire. Nu sunt ca număr mare de cazuri fiecare focar în parte, dar îl avem diseminat la nivelul întregii ţări. Recomand, în continuare, păstrarea acestor precauţii. (…) Nu s-a terminat acest prim moment al pandemiei”, a susţinut Tătaru.

Miercuri, Curtea Constituţională a României (CCR) a publicat motivarea deciziei din 25 iunie prin care a declarat ca fiind neconstituţională starea de carantină şi internarea obligatorie.

CCR consideră că textele de lege privind internarea obligatorie şi carantina în timpul epidemiei sunt neconstituţionale, deoarece sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au un caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale.

De asemenea, CCR susţine că instituirea carantinei în România prin OUG reprezintă o veritabilă privare de libertate şi o restrângere a drepturilor fundamentale.