F. T.

Folclorul românesc nu duce lipsă de expresii care să caracterizeze starea de euforie provocată de beţie. În cazul de faţă, am avut de ales între „Meseria-i brăţară de aur, iar gâtul – pâlnie de argint” şi „Mâncarea-i fudulie, băutura – temelie”.

Am ales-o pe ultima – cu adăugirea de rigoare – drept titlu (temelia reţinerii preventive), cât timp, potrivit unui comunicat de presă al IPJ Prahova, „polițiștii din cadrul Secției de Poliție Urlați efectuează cercetări într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. (…). În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că acesta (şoferul tras pe dreapta în Urlaţi – n.n.) nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Întrucât bărbatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,31 mg/l alcool pur în aerul expirat. Persoana în cauză a fost condusă la spital pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, unde a refuzat prelevarea. În urma administrării probatoriului, a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore””.

Este posibil ca şoferul să fi fost, doar reţinut, nu şi arestat preventiv. Acest lucru nu-l mai ştim. Şi nici nu ne interesează.

Poate doar altă speţă, în care s-a întocmit dosar penal. Astfel, „la data de 20 iulie a.c., în jurul orei 11.45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Cocorăştii Colţ au oprit pentru control un bărbat care conducea un moped, în comuna Mănești. Din verificările efectuate a reieșit că bărbatul de 27 de ani are dreptul de a conduce suspendat. În cauză a fost întocmit dosar penal conducerea unui vehicul fără permis de conducere” (comunicat IPJ Prahova).

Revenind la cei care conduc pe drumurile publice sub influenţá alcoolului, mai amintim că, în perioada 17 – 19 iulie, agenţii rutieri prahoveni au întocmit nouă dosare penale pentru comiterea infracţiunii de „conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului”.