Ieri, ofiţeri de la Brigada de Combatere a Criminalităţíi Organizate Bucureşti – Serviciul de Combate a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea DIICOT – Structura Centrală, au efectuat mai multe percheziţii pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializare în comiterea de înşelăciuni cu consecinţe deosebit de grave.

„Timp de aproape un an de zile, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor şi D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală au investigat activitatea infracțională a unui grup infracțional organizat, format din şase persoane, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (accesare credite de la bănci cu documente false), fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Membrii rețelei acționau în București și în județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Teleorman și Prahova. Începând cu anul 2019, aceștia ar fi facilitat obținerea, în mod fraudulos, de produse de creditare de către persoane fizice care nu aveau loc de muncă și nu realizau venituri, astfel fiind creat un prejudiciu mai multor instituții bancare în valoare de aproximativ 300.000 de lei. (…) Cei șase membri ai reţelei s-ar fi ocupat cu obținerea de documente false, ce erau necesare pentru acordarea, de către instituțiile bancare, a diferitelor sume de bani, în forma împrumuturilor bancare (…), dar și cu racolarea diferitelor persoane pretabile în obținerea acestora. Alte nouă persoane i-ar fi ajutat pe cei șase la obținerea de credite bancare, folosindu-se de documente false”, explică Poliţia Română, într-un comunicat de presă, motivul descinderilor de ieri.