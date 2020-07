N.Dumitrescu

Pe lângă seceta pedologică prelungită, din cauza căreia culturile din toamna trecută sunt în multe zone ale județului compromise, fermierii prahoveni se plâng şi din cauza … rachetelor antigrindină ! Potrivit unui comunicat transmis ieri de Liga Asociațiilor de Producători Agricoli din România (LAPAR), deși a fost conceput pentru a ajuta recoltele, sistemul anti-grindină nu-și face efectul, agricultorii din Prahova susținând că utilizarea în forma actuală provoacă secetă. Argumentând că, din această cauză, pierd anual milioane de euro, fermierii sunt hotărâți să atragă atenția autorităților inclusiv prin inițierea de proteste publice la adresa sistemului antigrindină. “Înaintea perioadei ploiase din acest an s-a tras cu rachete în norii care se formau spontan, cu încărcătură de precipitații. Este clar că nu am avut o evaluare detaliată a situației atmosferice, pentru că și acum se trage cu rachete la întâmplare. După tragere, acesta se dispersează brusc, iar ploaia nu se mai formează. Dacă în zona noastră avem astfel de situații odată la câteva zile, atunci toate ploile care se formează spontan sunt compromise. Din cauza acestui fenomen produs de sistemul antigrindină, mii de hectare de producție sunt distruse în fiecare an. Și asta pentru că toate ploile care scapă de arcul carpatic sau care sunt formate spontan sunt îndepărtate cu rachete, astfel că nu mai ajung în zona de câmpie a județului Prahova”, susține Adrian Mocanu, vicepreședinte LAPAR, prin intermediul comunicatului de presă. Potrivit acestuia, sistemul produce mari pagube, generând secetă în zonele în care este activ.“De ani buni de când acest sistem este activ la noi în zonă, urmărim nivelul precipitațiilor și efectele generale asupra recoltelor, iar concluziile sunt dezastruoase. În perioada în care lucram cu o tehnologie foarte simplă, cu o singură fertilizare în toamnă și una în primăvară, niciodată nu am avut producții mai mici de 5-6 tone la hectar la grâu și 10 tone la porumb. Acum, cu o tehnologie mult mai complexă, cu utilaje mult mai performante, abia facem 4-5 tone la grâu și 6-8 la porumb, din cauza secetei. Am semnalat această problemă către Ministerul Agriculturii și chiar am primit o promisiune de la ministru că se va întâlni cu noi pentru a-i expune problema, însă nici până la această dată nu am avut o discuție clară, o evaluare sau o rezolvare. Suntem complet nemulțumiți de efectele tragerilor cu rachetele așa-zise antigrindină și de faptul că nu suntem ascultați. Dacă această situație continuă, suntem hotărâți să pornim proteste de anvergură. Nu mai putem tolera o situație care produce prejudicii atât de mari, indiferent de banii care au fost cheltuiți inutil pentru aceste stații”, mai spune Adrian Mocanu. În susținerea demersului lor, reprezentanții LAPAR acuză că acțiunile ministerului sunt orientate împotriva propriilor cetățeni,”fiind o adevărată amenințare la adresa securității alimentare din România”,solicitând să se ia de urgență măsuri în privința închiderii stațiilor de lansare a rachetelor antigrindină.

De precizat faptul că, potrivit Ministerului Agriculturii, în perioada 26 iunie-3 iulie a.c., din punctele de lansare ale unităților de combatere a căderilor de grindină din cadrul Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor au fost lansate 80 de rachete. De la Unitatea Pilot de Combatere a Căderilor de Grindină Prahova care asigură, cu 22 de puncte de lansare, protecția culturilor agricole în județele Prahova, Buzău, Teleorman și Olt, au fost lansate, în perioada menționată, 32 de rachete antigrindină. Sezonul de combatere a căderilor de grindină se derulează în perioada 15 aprilie-15 octombrie 2020.