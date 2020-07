Aproape o treime (29%) dintre rezidenţii cu vârsta de 16 ani sau mai mult din Uniunea Europeană nu-şi puteau permite anul trecut să îşi cumpere măcar o săptămână de vacanţă o dată pe an departe de casă, cel mai ridicat procentaj de persoane în această situaţie fiind înregistrat în România, cu 54%, arată datele publicate ieri de Oficiul European de Statistică (Eurostat) şi preluate de Agerpres.

Procentajul a scăzut gradual din 2010, când 39% dintre europeni nu-şi permiteau să plătească pentru o săptămână de vacanţă anuală departe de casă. Totuşi, în urma restricţiilor introduse anul acesta pe plan global pentru a stopa extinderea pandemiei de coronavirus (COVID-19) şi a închiderii frontierelor, această tendinţă de scădere se va opri probabil în acest an.

În rândul statelor membre UE, majoritatea românilor (54%) nu îşi putea permite anul trecut să îşi cumpere o săptămână de vacanţă pe an departe de casă, ei fiind urmaţi de greci (49%), croaţi (48%), ciprioţi (45%) şi italieni (44%).

În contrast, numai 10% dintre suedezi nu îşi puteau permite acest lucru anul trecut, ei fiind urmaţi de danezi şi luxemburghezi (ambii cu 11%), finlandezi (12%), nemţi şi austrieci (ambii cu 13%).

Comparativ cu 2010, procentajul persoanelor care nu îşi permiteau anul trecut să plece o săptămână/an în vacanţă departe de casă a scăzut în toate statele membre UE, cu excepţia Italiei şi Greciei, unde a crescut cu patru puncte procentuale, şi, respectiv, cu trei puncte procentuale.

Cea mai semnificativă scădere s-a înregistrat în Letonia (minus 35 puncte procentuale), Malta (minus 30 puncte procentuale), Bulgaria şi Polonia (ambele cu minus 27 puncte procentuale) şi Estonia (minus 26 puncte procentuale).