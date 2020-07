Fostul ministru al Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi-a anunţat candidatura la funcţia de preşedinte al PSD.

„Îmi anunţ candidatura în mod oficial pentru funcţia de preşedinte al PSD. (…) Fac acest anunţ pentru că sunt extrem îngrijorat nu numai privind prezentul, dar şi pentru viitorul partidului, nu doar pentru prezentul, dar mai ales pentru viitorul României. Sunt convins că alături de mine sunt foarte mulţi colegi din PSD şi nu numai, oameni care înţeleg că de aproape nouă luni România stă pe loc, iar asta nu se întâmplă doar din cauza pandemiei, o altă pandemie este cea care bântuie clasa politică şi care are simptome destul de grave – incompetenţă, lipsă de voinţă, laşitate şi, din păcate, chiar şi trădare. De nouă luni, Guvernul PNL este un guvern incapabil. Dar la fel de adevărat este şi faptul că conducerea interimară a PSD lasă acest guvern să-şi facă de cap. Cel mai mare partid din România se pare că ţine morţiş să devină cel mai mic. Asta o spun mai ales acţiunile din ultimele nouă luni şi mai ales, din păcate, sondajele. PSD nu poate să continue în acest mod. Nu poţi să stai nouă luni în opoziţie şi să nu faci opoziţie. Nu poţi să dai din coadă în timp ce preşedintele Iohannis calcă în picioare PSD. Conducerea de astăzi a PSD a folosit cele nouă luni de opoziţie ca să stea degeaba”, a declarat Teodorovici, duminică, într-o conferinţă de presă organizată în curtea sediului PSD, potrivit Agerpres.

El a susţinut, însă, că nu crede că s-au făcut înţelegeri între PSD şi preşedintele Klaus Iohannis.

Teodorovici a susţinut că PSD a scăzut sub cota de la prezidenţiale şi de la alegerile europarlamentare.

„Îmi anunţ candidatura pentru funcţia de preşedinte al partidului fiindcă nu vreau să ajungem vreodată să ne punem problema pragului electoral. Nu am venit aici să critic pe nimeni. Am venit să spun doar lucruri pe care le vede oricine”, a spus fostul ministru al Finanţelor.

El a arătat că, dacă va câştiga competiţia pentru şefia PSD, vrea să aducă alături de el o echipă „de oameni tineri, cu şcoală”, „oameni care nu şi-au început cariera în PSD lipind afişe”, nu toţi cu vechime sau membri ai PSD.

„Sunt oameni cu Bacalaureatul făcut la vremea lui, cu studii în universităţi de stat serioase, cu pregătire economică, juridică şi ştiinţifică. Oameni fără doctorate la Academia de Informaţii”, a spus fostul ministru de Finanţe.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu ar avea loc în echipa sa, el a răspuns că invers nu poate avea loc o astfel de discuţie. El a arătat că îşi doreşte ca un congres al PSD să aibă loc cât mai curând. Teodorovici a susţinut că guvernarea PNL trebuie dată jos prin democraţie.

Teodorovici a precizat că a discutat cu şefi de organizaţii, parlamentari şi primari despre candidatura sa la preşedinţia PSD.

„Există susţinere. Vorbesc foarte des cu mulţi dintre ei. Chiar şi domnului Marcel Ciolacu i-am dat un SMS, invitându-l chiar să participe, dacă doreşte, la această scurtă conferinţă, a spus Teodorovici, arătând că preşedintele interimar al PSD i-a urat mult succes.

El a afirmat că este în relaţii foarte bune cu Victor Ponta.

„Am avut o discuţie şi cu domnul Victor Ponta puţin mai devreme. Nu o să spun eu ce a spus, eu o să aştept mesajul pe care o să-l dea”, a mai afirmat social-democratul.