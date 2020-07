• Șase funcții de viceprimar sunt vacante • Din iunie 2016 și până în prezent, pe funcția nr. 2 din Primăria Jugureni nu e nimeni • Dizolvarea consiliilor locale din Gura Vitioarei și Podenii Noi – pe rolul instanțelor

Nicoleta Dumitrescu

Deși partidele au început deja să se pregătească pentru alegerile locale care au fost stabilite pentru data de 27 septembrie, fiind anunțați inclusiv candidații pentru unele dintre primării, la nivelul unor localități, așa cum este și cazul județului Prahova, încă mai au loc unele schimbări pe funcții, respectiv ale aleșilor cărora electoratul le-a dat votul acum patru ani, pentru mandatul 2016-2020. Astfel, potrivit unor răspunsuri solicitate Instituției Prefectului Prahova, de la începutul acestui an și până în prezent, au fost emise șapte ordine privind încetarea de drept a mandatelor unor aleși locali. Este vorba despre încetarea, înainte de termen, a mandatului primarului din Șotrile, a celui al viceprimarului din Sălciile, precum şi despre două mandate de consilieri locali din Poienarii Burchii, dar și a câte unuia din orașele Breaza și Azuga, ultimul document de încetare a mandatului fiind datat cu 1 iulie și vizându-l pe viceprimarul comunei Lapoș. În ultimul caz, la propunerea consilierilor locali din Lapoș se poate alege un nou viceprimar, însă, trebuie adăugat că nu este singura localitate din Prahova unde este vacantă această funcție. Din diverse motive, funcția de viceprimar al unităților administrativ-teritoriale nu este ocupată la Ciorani, Brebu, Sălciile și Podenii Noi, cea mai inedită situație fiind înregistrată însă la Jugureni unde, din iunie 2016 și până în prezent, funcția nr. 2 din primărie, adică aceea de viceprimar, n-a ocupat-o nimeni. Pe de altă parte, în alte două localități – la Filipeștii de Pădure și Gura Vitioarei – din cauza încetării mandatului primarului înainte de termen, la sfârșitul anului trecut, respectiv a decesului, viceprimarilor le-au fost delegate atribuțiile foștilor edili. Mai trebuie adăugat și faptul că pe rolul instanțelor se mai află și dizolvarea a două consilii locale – de la Gura Vitioarei și Podenii Noi. Din păcate, la această situaţie s-a adăugat chiar ieri o nedorită modificare, primarul comunei Valea Călugărească – Vasilică Neacşu – decedând la numai 56 de ani.

Potrivit răspunsurilor primite de la Instituția Prefectului Prahova, de la începutul anului 2020 și până în prezent, au fost emise de către prefectul județului un număr de șapte ordine privind încetarea de drept a mandatelor unor aleși locali. Primele trei ordine au fost semnate chiar în luna ianuarie, și au vizat constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului primarului comunei Șotrile, Davidescu Daniel Bogdan; a mandatului de consilier local al lui Nedea Gheorghe – viceprimar al comunei Sălciile și declararea ca vacant a locului acestuia; precum și încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al lui Manea Ștefan Gabriel și declararea ca vacant a locului acestuia în Consiliul Local al comunei Poienarii Burchii. În luna februarie a fost semnat ordinul privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local din Breaza pentru Stanciu Nadia Georgiana, în luna mai – pentru Pascu Nicolae, consilier local din Azuga; iar în luna iunie – pentru un alt consilier local din Poienarii Burchii – Ion Florin Marius. Ultimul ordin a fost semnat de prefect pe data de 1 iulie și a vizat constatarea încetării, de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local al lui Barbu Viorel – viceprimar al comunei Lapoș, decizia venind ca urmare a comunicării venite din partea Agenţiei Naţionale de Integritate, prin care a fost transmis raportul de evaluare rămas definitiv prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. În acest caz, ca urmare a vacantării funcției de viceprimar, în conformitate cu prevederile din Codul Administrativ, la propunerea membrilor Consiliului Local din Lapoș se poate alege un nou viceprimar.

De adăugat însă că, potrivit Instituției Prefectului Prahova, mai sunt și alte localități din județ unde, din diverse motive, funcția de viceprimar – rămasă vacantă – nu a mai fost ocupată. Astfel, comuna Ciorani nu are viceprimar de doi ani, motivul fiind faptul că, în anul 2018, viceprimarul care era atunci în funcție și-a înaintat demisia, iar ulterior nu au mai existat alte proiecte de hotărâre inițiate pentru alegerea unui nou viceprimar. Nici comuna Brebu nu are viceprimar, motivul fiind că în cursul acestui an i-a încetat mandatul prin hotărâre a Consiliului Local, iar până în prezent nu a fost ales un altul. Situații similare sunt și la Sălciile și la Podenii Noi, prin ordine semnate de prefect constatându-se încetarea, de drept, a mandatului viceprimarului, iar până în prezent nu au fost aleși alții. De departe, cea mai inedită situație este întâlnită în comuna Lapoș, întrucât de la alegerile locale din iunie 2016 și până în prezent nu a fost ocupată funcția de viceprimar, nefiind înaintate propuneri privind alegerea unui viceprimar din rândul consilierilor locali.

Pe de altă parte, în două localități prahovene, comunitățile locale sunt conduse de cei considerați cu funcția nr. 2 în primărie, respectiv viceprimarii. ”Conform legislației în vigoare, primarul poate delega unele atribuții către viceprimar. În situația în care mandatul primarului ales la alegerile locale din anul 2016 a încetat înainte de termen, atribuțiile acestuia sunt preluate de drept de către viceprimarul ales, care devine viceprimar cu atribuții de primar. În prezent, în această situație se regăsesc următoarele localități: comuna Gura Vitioarei, având viceprimar cu atribuții de primar ca urmare a decesului primarului în funcție; comuna Filipeștii de Pădure, având viceprimar cu atribuții de primar ca urmare a constatării încetării de drept prin ordin de prefect, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de primar”, ne-au mai precizat reprezentanții Instituției Prefectului Prahova, care ne-au dat detalii și despre situația mai mult decât complicată existentă de ceva vreme în cazul a două legislative locale din mediul rural, respectiv Gura Vitioarei și Podenii Noi. Concret, pe rolul Tribunalului Prahova există două acțiuni civile privind dizolvarea Consiliului Local al comunei Gura Vitioarei, respectiv dosarul nr. 18/105/2019 în care reclamant este secretarul general al comunei Gura Vitioarei, dar și dosarul nr. 38/105/2019 în care reclamant este prefectul județului Prahova, ambele dosare aflându-se în faza de judecare pe fondul cauzei. În cazul comunei Podenii Noi, în cursul anului 2019, Organizația PNL Prahova a retras sprijinul unui număr de opt consilieri locali, urmare a acestui fapt, prin ordine emise de prefectul județului Prahova, fiind constatată încetarea, de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatelor acestora, numai că aceste ordine au fost atacate la Tribunalul Prahova de către consilierii locali în cauză. Astfel că, în prezent, pe rolul Tribunalului Prahova este înregistrat dosarul nr. 2650/105/2019 privind dizolvarea Consiliului Local al comunei Podenii Noi, dosar ce se află suspendat până la soluționarea celor opt dosare privind anularea ordinelor de prefect.