Cuba va permite, începând de luni, achiziţionarea cu dolari SUA a anumitor alimente şi produse de igienă şi de asemenea va elimina taxa de 10% impusă anterior pentru utilizarea monedei americane, în condiţiile în care insula are nevoie de valută, transmite AFP, potrivit Agerpres. „Vom elimina această taxă de 10% în pofida ostilităţii şi a intensificării embargoului impus de SUA”, a declarat ministrul cubanez al Economiei, Alejandro Gil, la postul public de televiziune.

Interzisă în Cuba până în 1993, utilizarea dolarului american este supusă începând din 2004 unei taxe de 10% atunci când cineva doreşte să schimbe sau să depună dolari într-un cont. Însă, în contextul gravelor dificultăţi economice, provocate de sancţiunile americane, de criza cu care se confruntă Venezuela, principalul său partener comercial, şi de pandemia de coronavirus, Cuba nu mai poate primi turiştii care îi aduceau valuta necesară cu care să-şi plătească importurile.

În luna octombrie a anului trecut, autorităţile cubaneze au început să permită cetăţenilor să cumpere electrocasnice şi automobile cu dolari via carduri bancare legate de conturi care trebuiau deschise în insulă. Însă orice cubanez care depunea dolari în aceste conturi bancare pierdea 10% din valoarea lor. Începând de luni, 20 iulie, această taxă de 10% va fi eliminată iar reţeaua de magazine care vând numai în valută va fi extinsă la magazine alimentare şi produse de igienă. „Este o măsură justă şi logică. Pentru a putea continua să aprovizioneze magazinele, ţara are nevoie de o monedă care să îi permită să facă acest lucru. Este o dolarizare a economiei”, comentează economistul Omar Everleny Perez. Ministrul cubanez al Economiei a dat asigurări că va continua vânzarea de articole de băcănie în ambele monede, în CUC echivalent cu un dolar american şi în CUP (24 de CUP valorând un dolar).

Turismul, motorul economiei cubaneze, a fost paralizat în ultimele patru luni din cauza restricţiilor de călătorie introduse în contextul coronavirusului, iar autorităţile au fost nevoite să facă unele ajustări în faţa acestei situaţii „excepţionale”, a explicat ministrul Economiei, Alejandro Gil.

Comisia economică a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru America Latină prognozează că Produsul Intern Brut al Cubei se va contracta cu 8% în 2020 din cauza pandemiei.