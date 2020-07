Operatorul de apă și canalizare HIDRO PRAHOVA SA lansează o nouă campanie de informare a abonaților, pentru utilizarea corectă a rețelei de canalizare aflată în administrarea societății, în scopul menținerii unui standard de siguranță a sănătății și pentru protejarea mediului înconjurător.

Inițiată sub sloganul “Nu arunca deșeurile în canalizare, ai grijă de sănătatea ta !”, campania are ca scop conștientizarea abonaților cu privire la faptul că nerespectarea acestor reguli de conviețuire socială pune în pericol funcționarea în bune condiții a sistemelor de canalizare, atât cele interioare, aflate în responsabilitatea proprietarilor, cât și cele publice, provocând blocaje ale racordurilor de canalizare, miros neplăcut, pericol epidemiologic în cazul refulărilor, cu riscul de a determina chiar disfuncționalitatea stațiilor de pompare a apelor uzate și a stațiilor de epurare.

“În acest an, la începutul lunii aprilie, am considerat necesar să transmitem abonaților un apel pentru utilizarea apei potabile exclusiv în gospodărie și nu pentru lucrări agricole, cu scopul de a elimina anumite deficiențe în funcționarea sistemului. Revenim acum, în cadrul acestei campanii, cu un nou semnal pentru protejarea rețelei de canalizare și utilizarea ei conform normelor legale în vigoare. Acest lucru înseamnă că indiferent de situație, în sistemele de canalizare nu trebuie aruncate sub nicio formă deșeuri din gospodărie sau materiale din construcții, întrucât acestea creează blocaje și defecțiuni, precum și un risc pentru sănătatea publică. Iar primii care suportă consecințele sunt tot utilizatorii în mod direct, vecinii lor și comunitățile locale! Când constatăm efectele acestor practici, se ajunge deja la o deficiență în funcționarea sistemului, fiind necesar să intervenim, cu costuri suplimentare și disconfort pentru abonați.” a declarat directorul general al societății HIDRO PRAHOVA SA, Adrian Semcu.

Echipele de intervenție ale societățiii HIDRO PRAHOVA SA, constituite la nivelul sucursalelor, acționează lunar, în mod repetat, pentru curățarea rețelelor de canalizare a căror funcționare este îngreunată sau blocată de mai multe tipuri de deșeuri, aruncate sau deversate. Este vorba despre resturi de mâncare sau alte resturi menajere, care formează dopuri mari de grăsime, produse de igienă personală și uz casnic, obiecte textile și de îmbrăcăminte, jucării, alte obiecte deteriorate din gospodării, diverse materiale de costrucție rămase în urma renovărilor, bucăți de asfalt, lemne, PET-uri, mingii, bidoane, palete de tenis, țevi de plastic, animale moarte, paie, dejecții de la animale domestice, pietre sau bolovani. Toate acestea pot duce la colmatarea sistemului de canalizare, blocarea echipamentelor de pompare sau a liniilor de epurare.

Având în vedere consecințele nefaste ale acestor acțiuni asupra funcționării întregului mecanism de colectare și epurare a apelor uzate, consumatorii sunt rugați să nu mai arunce în reţeaua de canalizare produse sau deșeuri care în mod normal trebuie depozitate în platformele de gunoi menajer. Prin respectarea acestor norme, cu toții putem contribui la menținerea condițiilor de siguranță și sănătate pentru comunităţile locale și mediul înconjurător.