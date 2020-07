Se împlinesc 30 de ani de la momentul când, la data de 1 iulie 1990, în Municipiul Ploiești am pus bazele S.C. Calliope S.R.L., societate comercială cu capital integral românesc, unul dintre cei mai importanți agenți economici din distribuția publicațiilor și cărților. În prezent ne desfășurăm activitatea comercială în peste 100 de puncte de desfacere pe raza a trei județe – Prahova, Dâmbovița și Brașov, având în portofoliu colaborări cu zeci de edituri centrale și locale.

30 de ani în care am editat, în anumite perioade de timp, săptămânalul ”Tinerama”, cotidianele ”Ziua – Ediția de Prahova” și ”Șocul Cotidian”.

30 de ani de participare la asigurarea dreptului la informație, accesului la cultură, libertății de exprimare.

30 de ani în care Calliope a devenit o a doua familie pentru câteva sute de tineri care s-au format profesional. Unii au rămas și reprezintă managementul actual al societății, alții și-au continuat activitatea în alte domenii, cu rezultate deosebite care ne-au dat satisfacția de a-i fi avut, în timp, colegi.

30 de ani de perseverență și strădanii, de depășire a dificultăților inerente perioadelor de tranziție, de lucru în echipă, de dezvoltare și consolidare. În toți acești ani am construit în comunitatea locală o veritabilă tradiție economică.

Acum, la ceas aniversar, gândurile și mulțumirile noastre se îndreaptă cu recunoștință către salariați, clienți și partenerii de afaceri, către toți cei care, la un moment sau altul, ne-au fost alături. Le dorim, tuturor, sănătate, perseverență și multe bucurii!

Conducerea Calliope S.R.L.