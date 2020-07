N. D.

Pandemia și regulile ce trebuie respectate încât să fie cât mai puține cazurile de îmbolnăvire cu noul virus au condus la readaptarea activității instituțiilor de cultură, astfel că și concertele organizate de filarmonica ploieșteană s-au mutat de pe scenă în aer liber. De aceea, şi concertul din această seară, de la ora 20.00, va avea loc în curtea filarmonicii, din strada Anton Pann nr. 5, prilej cu care ploieștenii vor avea ocazia să asculte, potrivit conducerii instituției, cele mai frumoase cântece de dragoste reunite de Ioana Maria Lupașcu (pian) și Violeta Barac Visarion (voce) într-un recital excepțional intitlat ” Greatest Love Songs”. Printre piesele pe care publicul le va putea asculta se regăsesc ”Love Me Tender”, ”Somewhere Over The Rainbow”, ”Crazy, ”În amurg”, ”Inima-i un telefon”, precum și ”Hora Taccato”, ”El día que me quieras” sau ”So This Is Love (The Cinderella Waltz)”. Biletele, în valoare de 15 lei (acces general), se găsesc la Casa de bilete a Filarmonicii sau pot fi achiziționate de la intrare, în seara evenimentului.

Pentru relații suplimentare și rezervări se poate apela numărul de telefon 0734 335 067.