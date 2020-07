N.D.

Meteorologii nu vin cu vești bune pentru prahoveni, aceștia anunțând ieri, pentru astăzi și mâine, că și în județ va fi valabilă atenționarea de Cod galben de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală depăşind pragul critic de 80 de unităţi, iar în cursul nopţilor temperatura aerului nu va coborî sub 20 de grade C, nopțile fiind tropicale. Totodată, pentru intervalul 28 iulie, ora 12:00 – 30 iulie, ora 20:00, a fost emisă o informare de disconfort termic în cea mai mare parte a ţării, când vremea va deveni călduroasă, chiar caniculară în regiunile extra-carpatice. Conform ANM, pe parcursul următoarelor zile se vor înregistra frecvent temperaturi maxime care vor atinge 35 de grade C, iar disconfortul termic va fi ridicat.