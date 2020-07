Amenda pentru neîndepărtarea plantei periculoase pentru sănătatea umană poate ajunge până la 20.000 de lei!

N. Dumitrescu

Având în vedere că, din luna martie încoace, pandemia de coronavirus a fost principala problemă a populației, s-a uitat ori a fost trecut pe un plan secund faptul că, pentru unele persoane, mai ales cele alergice, mai există și un alt dușman pentru sănătate: ambrozia, cunoscută în termeni populari și drept iarba pârloagelor. Ca urmare, recent, pe agenda autorităților din Prahova a fost trecut și modul în care a fost stârpită această plantă extrem de periculoasă, recunoscută de către specialiștii în domeniu drept o problemă de sănătate publică, în condiţiile în care 60% dintre alergii sunt provocate de polenul ambroziei. Astfel, având în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile legale, persoanele fizice și cele juridice au obligația de a îndepărta această plantă de pe terenurile pe care le au în proprietate, Instituția Prefectului Prahova a anunțat că, în acest an, până în momentul de față, din partea autorităților locale au fost transmise 293 de somații, mult mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate doar 120 de astfel de somații. La nivelul instituției menționate există o comisie mixtă care are în atribuţii verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietari sau deţinătorii de terenuri a măsurilor cu privire la lucrările de prevenire, combatere şi distrugere a acestei buruieni. Primul control efectuat de comisia mixtă se derulează, anual, între 1-15 iulie, iar în cazul constatării nerespectării prevederilor legislației privind combaterea ambroziei, proprietarii sau cei care au în administrare terenurile pe care a crescut această plantă primesc un prim avertisment, primele zece fiind deja date. Verificările vor continua și în perioada următoare, vizându-i în mod special pe cei care au fost avertizați în primă fază, iar dacă ambrozia nu a fost îndepărtată nici de această dată, atunci cei în cauză riscă amenzi de la 750 lei la 5.000 de lei, în cazul persoanelor fizice, și de la 5.000 lei la 20.000 lei – persoanele juridice. Pentru că intra în sarcina autorității locale, la Ploiești, deja, pe domeniul public se desfășoară lucrări de îndepărtare a acestei plante periculoase.

Potrivit Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia și a normelor de aplicare a acesteia, verificarea și identificarea terenurilor infestate cu această plantă care produce alergii, de pe raza teritorială a unităților administrativ-teritoriale, se efectuează de către autoritățile locale, prin intermediul consilierilor de specialitate. Aceste verificări se declanşează primăvara- după răsărirea acestei buruieni- şi se încheie când se poate constata o diferenţiere vegetativă faţă de celelalte specii de plante. În urma constatărilor din teren, se întocmește un centralizator până la data de cel târziu 25 mai a fiecărui an, iar în baza datelor centralizate autoritățile locale transmit somații, până pe data de 5 iunie a fiecărui an, tuturor proprietarilor/administratorilor – persoane fizice și/sau juridice – pe ale căror terenuri au fost identificate focare de infestare cu ambrozie. Conform Instituției Prefectului Prahova, la nivelul județului au fost transmise, în acest an, 293 de somații. Mult mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, când au fost transmise doar 120 de astfel de somații. În conformitate cu prevederile lergislației privind combaterea ambroziei, verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole – inclusiv aplicarea sancţiunilor – se fac de către o comisie mixtă, constituită prin Ordin al prefectului și coordonată de către Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova. Primul control efectuat de comisia mixtă se derulează, anual, între 1-15 iulie, iar în cazul constatării nerespectării prevederilor legislative privind combaterea buruienii, proprietarii sau cei care au în administrare terenurile pe care a crescut ambrozia primesc un prim avertisment,cu precizarea că, deja, comisia menționată a emis primele zece avertismente. Potrivit Instituției Prefectului Prahova, astfel de verificări vor mai fi realizate și în perioda 16-31 iulie și îi vor viza pe toți cei care au fost avertizați în primă fază, iar dacă vor fi constatate nereguli și de această dată, atunci cei în cauză vor fi sancționați cu amendă de la 750 lei la 5.000 de lei, în cazul persoanelor fizice și cu amendă de la 5.000 de lei la 20.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Ambrozia este o buruiană care crește pe marginea drumurilor, pe ogoare, prin culturi de trifoi, ruine și locuri lăsate în paragină, fiind cunoscută şi sub denumirea populară de iarba pârloagelor. Începând cu mijlocul lunii iulie şi până spre finalul lunii septembrie, polenul acestei plante provoacă unui procent mare de persoane simptome și reacții de tip alergic. De altfel, ambrozia a fost declarată de către experţi drept o „specie periculoasă pentru sănatate”, în condiţiile în care, conform unor statistici, în Europa sunt afectaţi peste 30 de milioane de oameni, iar numărul românilor alergici la această plantă s-a dublat în ultimii ani.

Pentru că intrau în sarcina autorității locale aceste activități, deja pe domeniul public al orașului Ploiești se desfășoară acțiuni de îndepărtare a acestei plante de pe domeniul public al orașului. Astfel, angajații SGU Ploiești au intervenit pe: str. Crișan, str. Libertății, Bd. Petrolului, Bd. București, Bd. Republicii, liziera Nord, Parcul Mihai Viteazul, str. Harpei, str. Sabinelor, str. G-ral Dragalina, str. Cameliei, str. Cătinei, str. Eremia Grigorescu, Aleea Vărbilău, Aleea Bahluiului, Parc Câineni, str. Mărășești, Cartier Mitică Apostol (str. Cerbului, Prigoriei, Mierlei, Delfinului, Ciocârliei, Lăstunului), în Cimitirul Mihai Bravu, str. Transilvaniei, Cartier Ienăchiță Văcărescu, zona Pod Mărășești (pasarelă). Totodată, ploieștenilor li s-a recomandat ca în situaţia în care semnalează prezența ambroziei în anuminte zone ale orașului să apeleze dispeceratul municipalității la numărul de telefon 0244/984 sau SGU Ploiești, la numărul de telefon 0244/977.