Se întâlnește un dirijor cu Dumnezeu.

Dirijorul: Doamne… ajută-mă să devin cel mai bun dirijor!

Dumnezeu îl întreabă: Fiule, ți-ar plăcea să fii dirijorul corului meu de îngeri și cei mai buni compozitori precum Mozart, Beethoven, Schubert să scrie pentru tine?

Dirijorul: Ar fi cel mai extraordinar lucru!

Dumnezeu: Pregătește-te, mâine la 10 ai prima repetiție!

Cum vă numiți?

– Po-po-popa Mă-mă-marin.

– Sunteți bâlbâit?

– Nu, tata a fost, iar funcționarul era un dobitoc…

Un tip intră într-o berărie:

-Dați-mi o bere, îmi aștept nevasta aici.

-Brună sau blondă?îl întreabă chelnerul.

-Nu știu, de abia a intrat la coafor.

După miezul nopţii, sună cineva la uşă. Bubulina se duce somnoroasă să deschidă. În faţa uşii erau patru bărbaţi, beţi criţă.

– Stimată doamnă, noi am venit să-l conducem pe soţul dvs. până acasă, dar nu ştim care dintre noi este.

Doi ardeleni se suie într-un tren ca să se întoarcă acasă. După vreo oră de mers, parcă încep să bănuiască faptul că au greșit trenul. Când vine controlorul, unul din ei își face curaj și-l întreabă:

– Domnule, nu te supăra, trenul ăsta mă duce la Cluj?

– Nu.

– După câteva momente de tăcere, al doilea ardelean întreabă:

– Dar pe mine?

Turistul într-un sat din Ardeal.

– Auzi bade, în satul ăsta, unde fierbeți voi palincă?

– Apăi, domnule dragă, vezi dumneata biserica aia?

– Da.

– No, numa acolo nu!

În gară, un moldovean întreabă:

– Cât costă un bilet la vișeu?

– 20 de lei!

– Decât să dau 20 de lei, mai bine fac pe mine!

Incendiu într-un hotel. Toți urlau:

– Apă, apăăăăăăăăăă!!! La un moment, la etajul trei, se deschide o fereastră și Alinuța strigă:

– Iar în camera 32, două beri, vă rog!

Un poliţist este la pescuit. Pescuieşte vestitul peştişor de aur, dar, fiind prea mic, îl aruncă înapoi în apă. La care peştişorul:

– Mi-ai salvat viaţa, poţi să-ţi doreşti trei lucruri de la mine! Poliţistul cugetă ce cugetă şi zice: Buletinul, permisul şi talonul!

Doi poliţişti găsesc trei grenade într-o groapă.

– Ce ne facem cu ele?

– Le ducem la secţie.

– Şi dacă explodează una pe drum?

– Spunem că am găsit doar două.

Bulă și Ștrulă la ora de istorie:

– Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”?

– Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

O gâscă într-un bar:

– Aveți mămăligă? întreabă gâsca.

– Nu, răspunde barmanul.

– Sigur?

– Nu, nu avem, n-auzi…?!?

– Sigur, sigur ?

– Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți prind ciocul de tejghea!

– Aveți cuie?

– Nu!

– Dar mămăligă?

Leul voia să mănânce o friptură așa că face o adunare în pădure și anunță toate animalele că se ține un concurs de bancuri:

– Ăla care zice un banc și e unul singur care nu râde o să fie friptură. Vine iepurașul, zice un banc și toată pădurea era pe jos de râs, numai girafa stătea serioasă. Văzând asta leul îl mănâncă pe iepuraș… Vine și vulpea, zice un banc, nimeni nu râde în afară de girafa care era pe jos de râs…

– De ce râzi girafo?, o întreabă leul.

– De bancul iepurașului…

Învăţătoarea:

– Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele de acasă?

– Mama e plecată din localitate!

Învăţătorul a scris în carnetul elevei:

– „Liliana vorbeşte prea mult”.

Tatăl, semnând observaţia de luare la cunoştinţă, adaugă:

– „Dacă i-aţi cunoaşte mama…”

Mama intră în dormitorul lui Răducu să-l trezească pentru a pleca la școală, dar îl găseşte plângând.

– Fiule, de ce plângi? îl întreabă.

– Am visat că şcoala luase foc.

Mama încearcă să-l consoleze:

– Nu mai plânge, scumpul meu, era doar un vis.

– Tocmai de-asta plâng!

De ce sunt pisicile bune la jocurile video?

Pentru că au nouă vieţi.

Tipuri feminine, clasificate de informaticieni:

– femeia-virus: nici nu ai observat-o când s-a instalat la tine.

– femeia-internet: trebuie să plătești, ca să ai acces.

– femeia-server: când ai nevoie, e ocupată.

– femeia tip windows: știi că e plină de deficiențe, dar nu poți fără ea.

– femeia tip power point: e bună pentru prezentări, dar nu valorează nimic.

– femeia tip excel: se spune că e multifuncțională, dar tu o poți folosi doar pentru tabele.

– femeia tip word: plină de surprize și, uneori, nu poate fi înțeleasă.

– femeia tip backup: crezi că te ajută la nevoie, dar de fapt nu.

– femeia tip scandisk: se știe că este utilă, dar nimeni nu știe ce face ea.

– femeia tip cablu: e utilă numai dacă este în rețea.

– femeia tip monitor: îți arată totul, dar ea nu vede nimic.

– femeia tip tastatură: multifuncțională, dar se poate să-i înveți combinațiile.

– femeia tip modem: face legături, dar se întrerup.

– femeia tip RAM: de îndată ce s-a întrerupt legătură, a uitat tot.

– femeia tip hard: ține minte tot.

– femeia tip mouse: trebuie să o împingi de colo-colo.

– femeia multimedia: frumoasă degeaba.

-Ionele, tu citești cărți ?

-Nu , eu aștept să apară filmul ….

Obama, Sarkozi și Băsescu naufragează pe o insulă pustie.Două săptămâni au provizii, după aceea rămân fără nimic.

Obama spune: Noi suntem un popor de oameni darnici.Mă sacrific și îmi tăi o mână pentru omologii mei.

După o săptămână, rămân iarăși fără mâncare.

Sarkozi spune:-Francezii sunt un popor de oameni darnici și le place să ajute oamenii.Mă sacrific și îmi tai un picior.

Vine rândul lui Băsescu să se sacrifice: -Știți…noi suntem un popor de oameni credincioși.Săptămâna asta ținem post negru!

Un tip intră într-un bar.

– Un whisky sau fac ce-a făcut tata…

Barmanul, speriat, îi dă un whisky. A două zi, la fel. A treia zi, barmanul își ia inima-n dinți și întreabă:

– Dar ce-a făcut tatăl dv.?

– S-a dus la un alt bar.

Doi bețivi ies de la dezintoxicare, pleoștiți.

Din față, venea un coleg de-al lor de pahar, care era deja mangă, dar avea trei sticle de vodcă într-o plasă. Le întinse una spunându-le :

– Luați, frații mei, că și voi mi-ați dat!

– Ce facem Costică, o bem?

– Cum s-o bem, că acu am ieșit de la dezintoxicare!

– Bă, uite cum facem: eu ascund sticla la spate. Dacă tu ghicești în ce mână e, o bem, dacă nu ghicești, o spargem de bordură.În ce mână e?

– Dreapta !

– Nu te grăbiii !

Doi vânători erau undeva, într-o pădure. La un moment dat, unul dintre ei se prăbușește la pământ, fără suflare, cu ochii dați peste cap. Celălalt scoate repede celularul și sună la Salvare.

– Prietenul meu a murit. Ce să fac?, strigă el în receptor.

La care operatorul răspunde:

– Va rog, calmați-vă și eu o să vă ajut. Mai întâi asigurați-vă că e într-adevăr mort.

Se lasă tăcerea, după care se aude zgomotul unei împușcături.

După care, tipul pune mâna pe telefon și zice:

– OK, și acum ce să fac?