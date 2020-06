România a urcat în grupa a treia valorică, în vederea abordării calificărilor pentru Campionatul European de handbal masculin din 2022, care va fi organizat de Ungaria și Slovacia. Tragerea la sorți a grupelor preliminare va avea loc în 16 iunie, conform comunicatului Federației Europene de specialitate.

Echipa masculină de handbal a României – din care a făcut parte, în ultimii ani, și ploieșteanul Ionuț Iancu pe postul de portar – are șanse mai mari pentru a se califica la un Campionat European, după o absență de 26 ani.

În precedenta campanie de calificare pentru Euro 2020, prima competiție desfășurată cu 24 de echipe naționale la start, tricolorii au plecat din „linia a patra” și au terminat tot pe locul 4 într-o grupă cu Franța, Portugalia și Lituania. Pentru ediția 2022 a Campionatului European de handbal masculin, șansele României de calificare sunt mai mari, pentru că selecționata condusă acum de Rareș Fortuneanu a „sărit” în grupa a treia valorică.

Privind urnele valorice pentru Euro 2022 față Euro 2020, reprezentativa masculin a reușit să devanseze Israel și Turcia. Tot în urna a treia a mai urcat Belgia.

Așadar, iată care sunt urnele valorice pentru tragerea la sorți a grupelor preliminare din 16 iunie:

Urna 1: Norvegia, Suedia, Danemarca, Germania, Franța, Slovenia, Cehia, Islanda

Urna 2: Austria, Belarus, Portugalia, Macedonia de Nord, Serbia, Rusia, Muntenegru, Olanda.

Urna 3: Elveția, Lituania, România, Bosnia și Herțegovina, Ucraina, Letonia, Polonia, Belgia.

Urna 4: Finlanda, Italia, Turcia, Israel, Estonia, Grecia, Kosovo, Insulele Feroe.

Cele două țări organizatoare, Ungaria și Slovacia, plus finalistele ultimei ediții, Spania și Croația, sunt deja calificate pentru turneul final. Rămân astfel disponibile încă 20 de locuri, care vor fi ocupate de primele două clasate, plus cele mai bune patru echipe naționale clasate pe locul 3 (în calcul sunt luate punctele doar cu primele două clasate).

Din urna a treia, România ar putea câștiga mai lejer o bătălie cu adversari precum Insulele Feroe, Kosovo, Italia etc., astfel că nu-i rămâne decât să adune 3-4 puncte cu naționale din primele două urne valorice pentru a reveni la un Campionat European după o pauză de 26 de ani!

Primele partide din preliminariile pentru Euro 2022 sunt programate să se dispute în luna noiembrie a acestui an. În 2020, România a disputat trei meciuri oficiale, cu Kosovo, Georgia și Italia, toate câștigate. Întâlnirile au avut loc în campania de calificare pentru Campionatul Mondial, care nu a mai putut fi dusă, însă, la bun sfârșit din cauza Covid-19. Calificarea s-a făcut în cele din urmă pe baza ierarhiei de la ultimul Campionat European, tricolorii ieșind, astfel, din calcule pentru a fi prezenți.