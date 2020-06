Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal a decis, ieri, modalitatea de desfășurare a turneelor finale din Divizia A, care contează pentru promovarea în Liga Națională. Practic, este vorba despre o comasare a turneelor semifinale și a celor finale într-unul singur. Echipele care au încheiat pe primele două poziții în cele patru serii preliminare, conform clasamentului de la momentul întreruperii campionatului, din luna martie, vor fi împărțite în două grupe de câte patru formații fiecare.

Se va juca după sistemul „fiecare cu fiecare”, iar primele două clasate din fiecare grupă se vor întâlni încrucișat în semifinale, câştigătoarele urmând să evolueze în finală, iar învinsele – în duelurile pentru locul al treilea.

La feminin, pentru unul dintre cele trei locuri disponibile de promovare în Liga Națională se luptă și singura echipă prahoveană din competițiile naționale de la nivel de senioare, CS Activ Prahova Ploiești, a clubului Consiliului Județean. Echipa condusă de antrenorii Florin Ciupitu și Nicolae Nimu se află, de săptămâna trecută, în cantonament cu regim închis, la Plopeni, așa cum prevăd normele actuale realizate de autorități pentru reluarea antrenamentelor și competițiilor.

La Turneul Final, care urmează să aibă loc la finalul lunii iulie sau în luna august, CS Activ Prahova Ploiești va face parte din Grupa 2, alături de HCF Piatra Neamț (locul 2, Seria A; 10 victorii, 5 înfrângeri– 30 puncte), CSU Neptun Constanța (locul 1, Seria B; 18 victorii, o remiză, două înfrângeri – 55 puncte), ACS Crișul Chișineu-Criș (locul 1, Seria D; 13 victorii, 4 remize – 43 puncte).

La momentul întreruperii campionatului, echipa ploieșteană ocupa locul al doilea în Seria C, pe care, cel mai probabil, urma să încheie, cu 40 de puncte, înregistrând 13 victorii și o remiză, în cele 17 partide disputate.

În Grupa 1 de la Turneul Final au fost repartizate echipele: CSM Galați (locul 1, Seria A; 17 victorii – 51 puncte), Dacia Mioveni (locul 1, Seria C; 15 victorii, o remiză, o înfrângere – 46 puncte), CSU Știința București (locul 2, Seria B; 17 victorii, o remiză, două înfrângeri – 52 puncte), CSM Tg. Mureș (locul 2, Seria D; 13 victorii, două remize, două înfrângeri – 41 puncte).

În privința loturilor, s-a stabilit ca jucătorii/jucătoarele aflați/aflate sub contract la data disputării turneelor vor avea drept de joc. În cazul celor cărora le-au expirat contractele, cluburile le pot prelungi, însă pe minimum un an. Cluburile trebuie să anunțe până pe 15 iulie dacă vor să participe sau nu la turnee.

La masculin, cele două grupe sunt următoarele:

Grupa 1: CSU Suceava, Szejke Odorhei, CSM Alexandria, Unirea Sânnicolau Mare.

Grupa 2: CS Medgidia, CSM Oradea, Magnum Botoșani, Universitatea Cluj.