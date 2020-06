Nicoleta Dumitrescu

Prahovenii care doresc să vadă ce poată să iasă din pasiune, muncă, dragoste de frumos, dar mai ales de tradiţiile şi portul popular româneşti sunt aşteptaţi, până pe data de 19 iulie, la Palatul Culturii din Ploieşti, la cea de-a doua ediţie a expoziţiei „Albina”. Deschisă ieri, expoziţia este rodul colaborării dintre Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova şi grupul creativ “Şezătoare Ploieşti”, fiind prezentate 40 de ii autentice, lucrate manual, ce reproduc pe pânză modelele existente în albumul “Cusături româneşti” publicat în anul 1943 de Elisa Brătianu. De fapt, expoziţia este organizată în memoria Elisei Brătianu, cea care, în timpul celui de-al Doilea Război Balcanic, a folosit banii donaţi de familia Ştirbei pentru a îngriji bolnavii de holeră, iar în ajunul Primului Război Mondial a organizat un atelier „Albina”, pentru încurajarea cusăturilor populare româneşti. Iile expuse sunt una mai frumoasă decât alta, prin model, tipar şi firele folosite, exponatele fiind unicat. Ideea organizării expoziţiei „Albina” a pornit, după cum ne-a declarat Gabriela Ene, coordonatoarea grupului „Şezătoare Ploieşti”, după ce a fost descoperit albumul „Albina” , născându-se dorinţa de a fi reproduse aceste modele. „Cusutul unei singure ii durează- în funcţie de model- de la şase luni până la un an, şi chiar mai mult. E nevoie de ochi buni, de răbdare, de pasiune. Personal, eu cos ii mai mult noaptea, dar şi în timpul liber, pentru că eu nu mă uit la televizor. În comparaţie cu ediţia de anul trecut a expoziţiei, anul acesta sunt expuse 40 de piese, fiecare ie fiind reprodusă după planşa, culorile şi cromatica existente în albumul Elisei Brătianu . Iile sunt cusute atât de doamne din Ploieşti, cât şi din alte zone ale ţării, care s-au alăturat grupului nostru, în această expoziţie fiind prezentă şi o piesă cusută de o româncă stabilită acum în Germania. Sunt piese deosebit de frumoase, din diverse zone ale ţării, inclusiv ii de mireasă, cusute pe pânză de borangic. De altfel, toate pânzele sunt naturale, de in, bumbac, mătase naturală, cînepă sau borangic. Dorim să arătăm generaţiei de astăzi cum coseau pânza, pe vremuri, bunicile noastre”, ne-a menţionat Gabriela Ene. Expoziţia nu este cu vânzare, dar unele dintre piese, dacă li s-ar pune şi un preţ, ar costa o avere, chiar şi 1000 de euro, având în vedere că unele dintre acestea sunt cusute cu paiete şi fire argitate sau aurite. Admirând, la rândul său, exponatele, directorul Muzeului Judeţean de Ştiinţele Naturii, Emilia Iancu, a ţinut să declare: „ Organizată cu ocazia Zilei universale a iei, prin această expoziţie am dorit să se vadă că respectăm tradiţia populară. Tradiţie care trebuie să fie un exemplu pentru copii, cei care ar trebui să preţuiască, alături de gândire, şi creaţia mâinilor, prin care se realizează lucruri importante, care depăşesc lucrările de serie, creându-se cu acul lucruri unicat. Copiii ar trebui să înveţe diverse activităţi desfăşurate de bunici şi să ducă mai departe tradiţia poporului în ceea ce înseamnă frumosul. Pentru că omul nu poate să trăiască fără frumos atât din punct de vedere comportamental, cât şi existenţial”.