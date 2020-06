Acum, clar, fiecare firmă face ce vrea cu banii ei, iar faptul că Viitorul lui Gheorghe Hagi a ”pus mâna”, pentru următorii 3 ani, pe un sponsor atât de potent cum este ”o companie petrolieră”, este de remarcat! Hagi ”vinde”, are ”imagine”, are ”viitor”, mai ales dacă se va decide, mai devreme sau mai târziu, să se ia ”la luptă” cu cine trebuie, măcar așa, pentru ”onoarea cumnatului Gică Popescu”!

Revenind la ce ne doare pe noi, cei care noaptea, când intrăm în oraș dinspre București sau Buzău, ne trezim instantaneu din cauza ”câmpurilor cu lavandă ce miros a … mercaptan”, ca să nu amintim de cozile de pe la spitalele oncologice și de plămâni de prin oraș, ar fi de ”comentat” de ce ”copiii Ploieștiului” nu ar merita și ei ceva pentru că deschid ochii într-un oraș care ”miroase” așa frumos… Acum, nu trebuie să ne ”suporte” companiile petroliere implicate în zonă echipele, deși, poate că, totuşi, ceva ”mărunțiș” ar trebui să … mai scape pe la fotbal, handbal, baschet, volei, unde chiar am avut ceva de spus, în anumite perioade! Totuși, dacă nu sponsorizează sportul ploieștean, măcar pentru imaginea lor, bazele sportive ”Chimia”, din Brazi, respectiv ”Teleajen” – din Mihai Bravu, parcă ar fi trebuit să arate altfel! Și, credeți fără a cerceta, orice motiv se invocă drept scuză este doar ”de imagine” – asemenea ”mastodonți” puteau ”mișca” orice! Probabil că, din punct de vedere al gazonului, al vestiarelor, al dotărilor, respectivele arene ar putea ”să se învârtă după soare”, cum se spune, dintr-o … semnătură! Sau, dacă nu vă ”conveneau” aceste baze, cu încă un pix, puteați face ”minuni”, 100%! Dacă ajungeați la ”stiloul de aur”, la soare ne puteam uita, dar la infrastructura care să vă poarte numele, să vă reprezinte, ba…

Asta e, deocamdată, banii merg la ”Rege” – bravo lui (!)… iar ”efectele” rămân la noi! Și, totuși, nu vă e un pic ”jenă” când vă uitați pe geamurile de la birouri?