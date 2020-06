V. Stoica

Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase a dat publicității, ieri, un nou raport săptămânal privind riscurile pe care le prezintă unele categorii de măști de protecție, produse în China sau cu proveniență necunoscută.

Aflate în special la comercializare în mediul online, pentru măștile periculoase pentru sănătatea populației au fost emise alerte mai ales din Polonia și Malta, care au refuzat la intrarea în țară produsele neconforme.

Multe dintre acestea, însă, este posibil să se afle și pe piața din România, dar din țara noastră nu au fost emise alerte prin sistemul rapid european.

Una dintre cele mai riscante pare să fie o mască de filtru de particule, marcă necunoscută, dar vândută sub denumirea KN 95, fără cod de bare și despre care nu se cunoaște dacă este contrafăcută sau nu. Aceasta (foto 1) are, potrivit alertei emise, o retenție de particule/filtrul materialului este insuficient (valoarea măsurată este ≤37%). În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare. Mai mult decât atât, produsul nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149 și, astfel, a fost luată măsura interzicerii comercializării acestei măști produse în Republica Populară Chineză.

O altă mască de filtru de particule – marca KSL, vândută sub denumirea KN95 protective mask, fără cod de bare, dar despre care se cunoaște că nu este contrafăcută, produsă de asemenea în China – este de asemenea inclusă în raportul emis ieri. În cazul acestei măști (foto 2), retenția de particule este insuficientă (valoarea măsurată ≤67%), iar masca nu se adaptează corespunzător la față. În consecință, o cantitate excesivă de particule sau de microorganisme poate trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare. Nici aceasta nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție. Aceasta se vinde într-o cutie de carton care conține 100 de bucăți ambalate individual în pungi de plastic.

O altă mască raportată pentru calitatea îndoielnică este una dintre cele cu cea mai ciudată formă, vândută sub denumirea KN95 Protective Mask, dar despre care nu se cunoaște dacă este sau nu contrafăcută. Aceasta (foto 3) prezintă riscuri pentru sănătate deoarece retenția de particule/filtrul materialului este insuficientă (valoarea măsurată este ≤ 69,3 %) și, drept urmare, foarte multe particule sau de microorganisme pot trece prin mască, sporind riscul de infecție în cazul în care nu este combinată cu măsuri de protecție suplimentare. Nici acesta nu respectă Regulamentul privind echipamentele individuale de protecție și standardul european relevant EN 149 și s-a luat măsura interzicerii comercializării produsului.

O altă mască de filtru de particule (foto 4), marca X.Y.T XiangYanTang, vândută în sistem online sub denumirea KN 95 particulate respirator, cu cod de bare 2054 6625, dar despre care nu se știe dacă este contrafăcută, poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca echipament de protecție de către organismul relevant. Prin urmare, este posibil ca produsul să nu îndeplinească de fapt cerințele privind sănătatea și siguranța și să nu ofere protecție în mod corespunzător. În acest caz, s-a luat măsura retragerii produsului de la utilizatorii finali, unde era comercializat ambalat într-o cutie de carton care conține 20 bucăți.

Ce este sistemul de alertă rapidă?

Sistemul de alertă rapidă este sistemul Uniunii Europene pentru toate produsele de consum periculoase, cu excepția celor alimentare, farmaceutice și a dispozitivelor medicale. Raportul cuprinde informații detaliate privind produsele în cauză, riscurile, statul membru care a transmis notificarea și măsurile adoptate ca răspuns. Sistemul de alertă rapidă permite un schimb rapid de informații între 31 de țări europene și Comisia Europeană cu privire la produsele nealimentare periculoase care prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța consumatorilor. În fiecare săptămână, este publicată o actualizare care cuprinde cele mai recente alerte trimise de statele membre.