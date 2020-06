Deși este percepută drept un produs cu valențe exclusiv pozitive, în realitate mierea reprezintă o “capcană dulce”.

”Dincolo de miturile legate de miere în ceea ce privește sănătatea, aș vrea să vă atrag atenția asupra impactului ei asupra siluetei,” atrage atenția medicul nutriționist Mihaela Bilic, potrivit AMPRESS, care citează informaţii prezentate de doctorulzilei.ro.

„Mierea este un dizaharid cu compoziție IDENTICĂ cu cea a zahărului, conținând molecule de glucoză și fructoză. Dacă în structura zahărului aceste molecule sunt legate între ele, în cazul mierii ele sunt libere, prin urmare organismul nostru le absoarbe fără niciun consum energetic.

Cu alte cuvinte, dacă pentru zahăr e nevoie de un efort minim al metabolismului pentru a desface dizaharidele în monozaharide, în cazul mierii hidroliza dintre moleculele de glucoză și fructoză este deja făcută de albine.

Mierea este un produs cu putere de îndulcire mai mare decât a zahărului, se absoarbe mai repede în sânge și are un indice glicemic mai mare (105 față de 90 pentru zahăr). În consecință, mierea declanșează o descărcare mai mare de insulină din pancreas și îngrașă mai tare!!

Din punct de vedere energetic, comparate la greutate egală, mierea are mai puține calorii față de zahăr (3 cal/g față de 4 cal/g). Însă diferența e compensată din plin prin consistenţa mierii: fiind foarte densă este mai grea, deci la volume egale va conține mai multe calorii. Pentru că este lichidă, mierea de albine ocupă mai puțin spațiu față de cristalele de zahăr, așa că trebuie considerată un “zahăr topit”.

– 1 linguriţă zahăr = 4-5 grame = 16-20 calorii

– 1 linguriță miere = 8-10 grame = 25-30 calorii

Avantajul mierii în raport cu zahărul este puterea mai mare de îndulcire, prin urmare obținem aceeași intensitate a gustului dulce folosind o cantitate mai mică de produs. Deci, atenție, dacă îndulciți cu miere puneți UN VÂRF de linguriță ca echivalent pentru o linguriță de zahăr!

1 măsură de miere = 1,5 măsuri zahăr ca și putere de îndulcire

Concluzia: prestigiul mierii în raport cu sănătatea nu are justificare când e vorba despre siluetă. Mierea e un condiment, nu un aliment de bază și trebuie consumată cu măsură, similar zahărului, strict pentru plăcerea gustului”, a scris Mihaela Bilic pe pagină să de Facebook, potrivit doctorulzilei.ro.