N. D.

După ceva ani de când a fost pus pe hârtie, proiectul care vizează realizarea unei legături mai rapide între cele mai importante gări din Ploieşti – prin intermediul străzii Libertăţii- va prinde viaţă, numai că unele dintre investiţiile anunţate par mai degrabă ireale, având în vedere faptul că, în ultima vreme, cu greu s-a văzut prin municipiul reşedinţă al Prahovei că s-a început ceva şi s-a finalizat la timp. Concret, la sfârşitul săptămânii trecute, primarul Adrian Dobre a semnat contractul de finanțare a proiectului “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv prima etapă de lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”. Proiectul se va realiza cu bani europeni (42.255.561 de lei), prin finanţarea în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, principalul scop reprezentându-l scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de traficul rutier din Ploiești. Potrivit municipalităţii ploieştene, se va eficientiza şi îmbunătăți transportul public de călători, prin amenajarea şi reconfigurarea zonelor Piața 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare fiind prevăzută realizarea următoarelor investiţii: construirea unei clădiri cu rol de stație capăt de linie pentru transport persoane şi a infrastructurii de deservire a acestuia, în Piața 1 Decembrie 1918; amenajarea de stații de așteptare autobuz/ troleibuz în cele două zone aferente gărilor; construcția de platforme park & ride în zonele Piața 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest; configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători; modernizarea firului de contact pentru troleibuz în zona Piața 1 Decembrie 1918 şi extinderea rețelei de contact în zona Gării de Vest. Proiectul mai vizează realizarea de piste de biciclete şi de spaţii de parcare pentru acestea, trotuare, marcaje si indicatoare rutiere, în decurs de 24 de luni de la semnarea contractului de finanțare. Se vor construi, moderniza şi extinde zonele pentru pietoni, prin realizarea unui pasaj pietonal în perimetrul Gării de Sud şi reconfigurarea, respectiv refacerea, trotuarelor în cele două zone aferente proiectului, dar se vor amenaja şi două parcări cu 40 de locuri şi piste de biciclete, în zonele Piața 1 Decembrie 1918 şi Gara de Vest. De asemenea, se are în vedere şi modificarea, inclusiv din punct de vedere estetic, a staţiilor de aşteptare a călătorilor, iar după cum arată şi machetele proiectului, sistemele de semnalizare şi semaforizare adaptivă şi sincronizată vor asigura prioritizarea mijloacelor de transport în intersecțiile semnalizate/semaforizate ale Ploieştiului. De altfel, prin construirea şi modernizarea stațiilor de transport public de călători se are în vedere realizarea de stații de așteptare autobuz/ troleibuz, ce vor fi dotate cu bănci din lemn şi aluminiu, în Piața 1 Decembrie 1918 (patru stații de așteptare călători, trei de îmbarcare/ debarcare şi una de debarcare pentru troleibuze şi autobuze), iar la Gara de Vest se vor amenaja două stații de așteptare călători, una de îmbarcare şi o alta de debarcare pasageri pentru troleibuz. Iar investiţiile nu se vor opri aici. În ceea ce priveşte staţia capăt de linie din Piața 1 Decembrie, reprezentanţii municipalităţii anunţă mari transformări: aici se vor realiza clădiri cu rol de stație de așteptare, inclusiv cu spaţiile anexe necesare (pentru vânzare bilete, sisteme de supraveghere video, spaţii administrative şi tehnice, grupuri sanitare, facilităţi pentru persoanele cu dezabilități etc.), iar în faţa Gării de Sud vor fi realizate zone de staționare cu timp limitat pentru îmbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport în comun sau trenul. De asemenea, în Piața 1 Decembrie 1918 se va amenaja o zonă de parcare de tip park & ride- cu o capacitate de 26 locuri şi două locuri pentru persoane cu dizabilităţi, iar în imediata vecinătate a Gării de Vest se va amenaja o parcare pentru autovehiculele proprietate personală, în regim de „24 hours parking”. Mai mult decât atât, deşi unii dintre ploieşteni ar pune scepticismul în faţa acestor posibile realizări, proiectul mai vizează şi investiţii mai mult decât îndrăzneţe, chiar prin simpla lor descriere. Astfel, se are în vedere ca, în faţa Gării de Sud, pentru gestionarea traficului pietonal, să se realizeze un pasaj (tunel) subteran din beton armat, prevăzut cu patru guri de acces şi patru lifturi. Acest pasaj subteran va asigura legătura între Gara de Sud, Terminal şi clădirea stație de așteptare. Tunelul va avea o lungime totală de 187m, adâncimea de fundare fiind la 7,50 m faţă de cota terenului amenajat. Iar ca totul să fie în spirit mai mult decât european, în cadrul pasajului pietonal se vor monta: camere de luat vederi, totem luminos pentru a facilita traversarea prin subteran a pieței, montat atât în pasaj, cât şi în zonele de acces; coşuri de gunoi pentru colectare selectivă. Pe lângă cele menţionate sunt prevăzute şi alte investiţii în zona celor două gări, însă rămâne de văzut ce generaţii de ploieşteni se vor bucura şi de finalizarea tuturor celor anunţate în anul de graţie 2020!