V. Stoica

Prahova s-a aflat printre județele în care s-au înregistrat cele mai multe probleme la comercializarea jucăriilor, potrivit informațiilor făcute publice de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Timp de două zile, pe 27 și 28 mai, ANPC a făcut controale în întreaga țară privind modul în care sunt respectate prevederile legale privind siguranţa jucăriilor.

Aproape trei sferturi dintre comercianții verificați au fost în neregulă. Din totalul de 472 de operatori economici controlați, la 336 din ei, reprezentând 71,2 % din totalul celor controlaţi, s-au găsit abateri de la normele în vigoare, amenzile contravenționale aplicate ridicându-se la o valoare totală de 1.089.400 lei.

Reprezentanții ANPC au luat măsuri de oprire temporară de la comercializare pentru nerespectarea cerinţelor de marcare/etichetare, pentru jucării în valoare de 253.367 lei lei şi măsuri de oprire definitivă, pentru nerespectarea cerinţelor esenţiale de siguranţă, pentru jucării în valoare de 325.061 lei.

Printre cele mai des întâlnite abateri de la normele de comercializare, descoperite și în județul Prahova, s-au aflat lipsa menționării pe etichetă a numelui, denumirii comerciale înregistrate sau mărcii înregistrate a producătorului şi/sau a importatorului, precum şi adresa la care aceștia pot fi contactaţi; lipsa aplicării în mod vizibil, lizibil şi de neşters a marcajului de conformitate CE; nerespectarea cerinţelor esenţiale de siguranţă și lipsa avertismentelor generale (sau lipsa traducerii acestora în limba română).

ANPC recomandă cumpărătorilor să achiziţioneze jucării numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care vor avea neapărat nevoie în caz de reclamaţie; să aleagă întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacităţile şi aptitudinile sale; jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârstă recomandată care ajută la alegerea jucăriei; să ştie că jucăriile care nu sunt destinate unei grupe de vârstă specifice pot să îi rănească pe cei mici; să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici; să respecte atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”; fraza ”Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere /pictograma care vizează copiii între 0 şi 3 ani; ele (fraza şi simbolul) nu trebuie puse împreună.

De asemenea, cumpărătorii trebuie să verifice existenţa instrucţiunilor de utilizare şi a avertismentelor specifice, însoţite de indicaţii privind precauţiile în utilizare pentru anumite categorii de jucării; acestea trebuie sa fie traduse obligatoriu în limba română; să respecte întocmai aceste instrucţiuni şi precauţii.

Pe de altă parte, însă, orice reclamaţie legată de o jucărie achiziţionată trebuie semnalată mai întâi vânzătorului/magazinului de la care a fost cumpărată şi în caz de nerezolvare, structurii teritoriale a ANPC.