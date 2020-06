După ce, luni, au efectuat cea de-a treia testare COVID-19, petroliștii au pus capăt cantonamentului centralizat de două săptămâni, desfășurat în condițiile stabilite de către protocoalele medicale în vigoare, cu ședințele de pregătire găzduite de arenele din Strejnic și Pleașa.

„A fost ceva inedit şi pentru noi, pentru că nu ne-am mai confruntat cu o astfel de situație. Am stat de dimineață până seară pe teren cu grupele de jucători, a fost destul de complicat de organizat antrenamentele, dar am găsit soluții și sunt bucuros că am încheiat cu bine această perioadă”, a spus antrenorul principal al „lupilor”, Costel Enache.

„Evident, nici pentru jucători nu a fost foarte confortabil, pentru că și ei au alte așteptări, alte obiceiuri, sunt obișnuiți să socializeze, să se antreneze în grup, să aibă meciuri! Una peste alta, însă, consider că ne-am făcut treaba bine și sunt foarte mulțmit de modul în care băieții au răspuns în această perioadă, de implicarea lor la antrenamente, de concentrarea și de unitatea de echipă de care au dat dovadă, chiar și în condițiile speciale cu care ne-am confruntat! Este doar un prim pas, știm cu toții că greul abia acum urmează, dar avem toate argumentele necesare astfel încât să fim optimiști și să credem că lucrurile vor merge spre bine”, a completat tehnicianul echipei ploieştene.

Pentru „galben-albaștri” a urmat și un mic respiro, bine venit, jucătorii având două zile libere, până astăzi, atunci când va fi programat primul antrenament, de la reluarea pregătirilor, în efectiv complet, următorul ”obiectiv” fiind programarea unui prim joc amical, într-o perioadă în care găsirea adversarilor pentru aceste meciuri va fi principala problemă a echipelor de eșalon secund, care pe 4 iulie încep meciurile din play-off, fără a avea prea multe oportunități să efectueze meciuri de verificare.

UTA contestă play-off-ul!

Avocat în Baroul Arad, Cosmin Flavius Costaş a anunțat că a depus oficial ”cererea de arbitrare şi apelul detaliat în afacerea AFC UTA Arad vs. Federația Română de Fotbal”, în care UTA solicită tribunalului din Elveția să anuleze două decizii ale forului condus de Răzvan Burleanu. Și anume cele luate în cadrul Comitetului de Urgență din 14 mai, respectiv Comitetului Executiv din data de 27 mai.

Cererea clubului UTA la TAS are ca obiectiv anularea ”deciziei de înjumătățire a punctelor câştigate pe teren în timpul primelor 24 de runde din sezonul regulat, astfel încât în play-off-ul ce va debuta pe 4 iulie 2020 clubul UTA să beneficieze de un avans de 11 puncte”.

”Alături de clubul UTA Arad, ne face plăcere să anunțăm faptul că am transmis astăzi Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne cererea de arbitrare şi apelul detaliat în afacerea AFC UTA Arad vs. Federația Română de Fotbal.

Prin apelul declarat, UTA solicită TAS să anuleze Decizia nr. 13 din 14 mai 2020 a Comitetului de Urgență al Federației Române de Fotbal (punctul 3) şi Decizia nr. 3 din 27 mai 2020 a Comitetului Executiv al Federației Române de Fotbal (punctul 15). Obiectivul acestui demers juridic este acela de anulare a deciziei de înjumătățire a punctelor câştigate pe teren în timpul primelor 24 de runde din sezonul regulat, astfel încât în play-off-ul ce va debuta pe 4 iulie 2020 clubul UTA să beneficieze de un avans de 11 puncte.

Argumentele acestui demers legal se axează pe valorizarea principiului meritului sportiv, combaterea unor decizii nestatutare şi a caracterului discriminatoriu, arbitrar şi singular al soluției adoptate în cauză de Federația Română de Fotbal.

După cum am arătat şi în memoriul extins, punctele câştigate pe teren sunt un indicator al nivelului performanței sportive, într-un sezon cu o importantă rezonanță istorică pentru UTA şi într-un sezon cu un parcurs excelent din punct de vedere sportiv. În mod natural, aceste puncte trebuie să se regăsească la finalul campionatului în dreptul echipei care le-a câştigat pe teren.

În continuare, echipa de avocați aleasă de clubul UTA pentru a susține un demers legitim – compusă din av. dr. Cosmin Flavius Costaş şi av. dr. Septimiu Ioan Puț (titularii succesivi ai cursului de Dreptul Sportului de la Facultatea de Drept din Cluj) – va urma principiile echipei de fotbal reprezentate, urmând să pregătească în linişte, serios şi în detaliu acest caz.

Vom comunica orice evoluții relevante atunci când acestea vor exista, prin intermediul reprezentanților echipei UTA Arad”, a transmis Cosmin Flavius Costaş, potrivit liga2.ro.