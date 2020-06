Cel puțin 25 de orașe din 16 state au impus, în SUA, starea de asediu, anunță CNN. Garda națională a fost activată în 12 state și în District of Columbia. Proteste au loc în cel puțin 30 de orașe, după moartea lui George Floyd, bărbatului de culoare care şi-a pierdut viaţa în timp ce era imobilizat de poliție, potrivit Mediafax şi Hotnews.

Printre orașele aflate sub stare de asediu se află Beverly Hills, Los Angeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Minneapolis, Cincinnati, Cleveland, Portland, Philadelphia, Pittsburgh, Nashville, Seattle, Milwaukee.

Poliţia din New York a anunţat că a declanşat o investigaţie după apariţia unor imagini care arată o camionetă a poliţiei care a lovit un grup de protestatari.

Rețeaua de retail Target a închis temporar 175 de magazine din cauza protestelor. „Ne vom concentra asupra siguranței membrilor echipei noastre și ajutând comunitatea noastră să se vindece”, a declarat retailerul într-un comunicat.

În Minnesota, 71 de magazine sunt închise, 49 sunt închise în California, 12 sunt închise în New York, iar restul sunt închise în alte state.

În Minneapolis au fost efectuate zeci de arestări. Preşedintele american Donald Trump a scris sâmbătă, pe Twitter, că demonstranţii care protestau faţă de moartea unui afro-american în cursul unei arestări violente ar fi fost ‘întâmpinaţi cu cei mai feroce câini şi cu cele mai ameninţătoare arme pe care le-am văzut’ dacă ar fi sărit gardul Casei Albe, transmite Agenţia Reuters, citată de Agerpres.