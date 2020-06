Constantin Dumitru – Plopeni

Continuăm serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii având ocazia ca în fiecare sâmbătă să citească materiale „cu parfum de epocă” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic în judeţul nostru.

Al patrulea „titlu” de campioană a judeţului Prahova a fost obţinut în anul 1984 şi au urmat jocurile de baraj pentru promovare în Divizia C. Victoria Floreşti a întâlnit, la 8 şi 15 iulie 1984, pe campioana Capitalei TM Bucureşti.

În primul joc, care a avut loc în deplasare, bucureştenii s-au impus cu 2-0, iar în jocul retur, într-o partidă arbitrată de cunoscutul Ion Crăciunescu, oaspeţii s-au impus cu 2-1, obţinând promovarea în eşalonul superior, Divizia C. La aceste jocuri de baraj, Victoria Floreşti a beneficiat de următorul lot de jucători: Marcel Comnoiu, Stelian Ioniţă – Gheorghe Bobe, Adrian Popescu, Constantin Barbu, Aurelian Moise, Ion Negoiţă, Florin Ibiş, Eugen Ichim, Ioan Băjenaru, Gheorghe Crăciun, Ion Dumitrescu, Victor Istrătescu, Gheorghe Chimici, Emil Gherghiceanu, Mihai Ionescu, Ovidiu Greceanu, Marin Moise, Petre Petre, Eugen Voinea, Aurel Stoian, Gheorghe Tecuşan, Adrian Tudor. Antrenor Alexandru Fronea. Preşedinte ing. Nicolae Bucur. Al cincilea „titlu” de campioană judeţeană a fost obţinut în anul 1985.

De menţionat este faptul că Victoria Floreşti este singura echipă prahoveană cu „cinci” titluri de campioană a judeţului Prahova în palmares, un adevărat record. Jocurile de baraj pentru promovare din anul 1985 au avut loc la 7 iulie, la Floreşti, şi Victoria s-a impus în faţa echipei Progresul Brăila cu rezultatul de 5-0. După o săptămână, la 14 iulie 1985, la Brăila, gazdele au câştigat cu 2-0, iar cei din Floreşti au revenit în Divizia C după o pauză de 7 ani, timp în care a cucerit de patru ori titlul de campioni judeţeni. Acest ultim titlu a fost câştigat de jucătorii: Viorel Roman, Stelian Ioniţă – Gheorghe Bobe, Florin Silache, Eugen Ichim, Adrian Popescu, Marian Manta, Aurelian Moise, Cristian Zmoleanu, Ion Dumitrescu, Stelian Gheorghe, Ovidiu Greceanu, Maximilian Ghinescu, Florin Ibiş, Petre Petre, Marin Moise, Marin Radu, Ion Zmoleanu. Antrenori Vasile Mărculescu şi Bujor Georgescu.

A urmat o evoluţie de 7 ani pe scena eşalonului trei divizionar al fotbalului românesc. Revenită în întrecerea judeţeană, a mai obţinut un loc de „vicecampioană” în anul 1994, iar din lotul echipei care au obţinut această „mini-performanţă” au făcut parte: Vasile Manea, Victor Bejan, Adrian Dodiţă, Cornel Nicolae, Costel Dobrin, Nicolae Constantin, Adrian Dodiţă, Elvis Matei, Mircea Drăghiceanu, Florin Dumitru, Robert Istrati, Veronel Rotaru, Lucian Susanu, Ion Tănăsescu, Radu Drăgoi, Gheorghe Rohat, Marius Zencenco, Gaston Stroe, Stelian Pantaia şi Ovidiu Greceanu. Antrenori Alexandru Pall şi Gheorghe Bobe. Preşedinte Florin Şerban. În vara anului 1996, în urma fuzionării celor de la Astra Ploieşti cu formaţia bucureşteană AS Danubiana, în locul acestora în Divizia B (eşalonul trei din fotbalul republican) este „urcată” Victoria Floreşti (locul II – în ediţia precedentă a Diviziei D).

În vara anului 1998, Tofan Grup- noul patron al Întreprinderii de anvelope „Victoria” din Floreşti -a hotărât să desfiinţeze echipa de fotbal, divizionară C. Noua echipă a localităţii apare în ediţia 1998/99 în campionatul judeţean, Liga a II-a, seria Câmpina.

La sfârşitul campionatului, echipa Victoria Floreşti este promovată în Liga I judeţeană (de pe locul III), în seria Sud, iar în ediţia 2000/01 este exclusă din competiţie în turul campionatului. A urmat o perioadă de pauză în viaţa echipei de fotbal, aceasta revenind în competiţie în anul 2004, sub numele de Victoria, făcând parte din Liga I – Prahova, seria Vest. În anul 2005 a realizat o „fuziune” cu gruparea Metalul Băicoi, iar în anul 2006, după o activitate de 67 de ani, şi-a încheiat activitatea, desfiinţându-se. În anul 2005, s-a înfiinţat CS Floreşti , care a participat la întrecerile din primul eşalon judeţean, Diviziei D – Prahova, ediţia 2005/06, antrenor Marian Calafeteanu (tur), Constantin Ştefan (pregătirea de iarnă) şi Ion Burchi cu Adrian Rotaru (retur).

Din lotul noii echipe, la înfiinţare au făcut parte următorii jucători: Cristian Bidilică, Adrian Gheorghe– Vasile Daniel Bădărău, Mihai Victor Oancea, Adrian Rotaru, Laurenţiu Ştefan Pagu, Daniel Ion Pană, Gabriel Ciufu, Mihai Vasile Micu, Ionuţ Marius Manolache, Sandu Rădoi, Marian Radu Burciu, Simion Daniel Tofan, Bogdan Ionuţ Voicu, Marius Cîmpeanu, Ionel Sorin Cristea, Sorin Ursea, Ion Burchi, Gabriel Mihai Negreanu, Ştefan Radu, Marian Samson, Nicolae Dragnea, Gabriel Ciufu, Vasile Octavian Cărbujaru, Cristian Vasile, Marian Rohat, Gabriel Bociu. După o activitate de şase ani pe scena primului eşalon judeţean de fotbal, în anul 2011, după stabilirea unui record în cadrul primului eşalon divizionar prahovean- cel de goluri primite de o echipă pe parcursul întregului campionat (189) – gruparea CS Floreşti îşi încetează activitatea, lăsând un loc înainte la mulţi ani de pauză şi o istorie a fotbalului local cu multe realizări de-a lungul timpului.

Au susţinut în decursul timpului un număr de şase baraje pentru promovare şi unul pentru titlul raional. A evoluat pe scena eşalonului trei divizionar (Divizia C) timp de 17 ediţii de campionat, în care a avut evoluţii bune, făcând o bună propagandă fotbalului prahovean.