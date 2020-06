„Efectul este încălcarea dreptului la educaţie, în condiţii de egalitate”

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) consideră că este discriminatorie interzicerea accesului în sală la examenele naționale copiilor care au temperatura coroporală peste 37,3 grade. „Suntem în prezența unei prezumții simple, care are ca efect o discriminare prin asociere, participantul la examen măsurat cu o temperatură corporală peste limită fiind fiind tratat ca și când ar fi purtător de SARS-CoV-2, deși nu există această confirmare printr-un test medical”, arată CNCD într-un punct de vedere transmis Avocatului Poporului, document obținut de HotNews.ro.

Colegiul director al CNCD a fost chemat să se pronunțe asupra posibilului caracter discriminatoriu al măsurii privind interdicția accesului în sala de examen la Evaluarea Națională și Bacalaureat în cazul elevilor a căror temperatură corporală depășește 37,3 grade.

CNCD arată că măsura aleasă nu este una adecvată și necesară, din următoarele considerente: „Nu există o cercetare medicală care să dovedească faptul că o persoană care atinge temperatura corpului de 37,30 C este purtătoare de SARS-CoV-2. Totodată, este de aceeași notorietate faptul că purtătorii acestui virus pot avea temperatura corporală în parametri normali, din acest motiv, ei fiind numiți asimptomatici; Există o serie de factori care nu sunt de natură medicală, care generează o crestere a temperaturii corporale peste pragul de 37,3°C; Toţi elevii au obligaţia să respecte regulile de distanţare socială, respectiv dezinfecţie, pentru prevenirea transmiterii infecţiei. Din acest motiv, condiţia limitei temperaturii corporale reprezintă doar un indiciu și nu constituie o certitudine medicală, a existenţei infecţiei SARS­CoV-2”.

De asemenea, CNCD constată că „măsura nu este necesară şi proporţională cu scopul legitim urmărit”.

Soluţia care să asigure atât atingerea scopului urmărit, cât şi eliminarea efectelor discriminatorii, ar putea fi asigurarea unor săli în care elevii a căror temperatură corporală depăşeşte limita stabilită prin Ordinul MS și MEC să susţină examenele, arată CNCD. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării recomandă instituţiilor competente să identifice și să aplice măsuri care asigură atât dreptul la educaţie, în condiţii de egalitate, cât şi prevenţia răspândirii SARS-CoV­2.

Evaluarea Națională începe luni, 15 iunie, cu prima probă la Limba și Literatura Română, iar Bacalaureatul începe în 22 iunie, când are loc prima probă scrisă. Examenele vor avea loc în condiții fără precedent, din cauza pandemiei de coronavirus. Printr-un ordin comun al miniștrilor Sănătății și Educației au fost stabilite regulile în care se vor desfășura examenele.

Astfel, școlile în care au loc examenele naționale au obligația să ia măsuri pentru organizarea activității, astfel: a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; b) să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C; c) să fie asigurate dezinfectarea suprafețelor expuse și măsura distanțării fizice. Ministerul Educației a stabilit să fie organizate sesiuni speciale pentru elevii care nu vor putea susține examenele din cauză că la intrarea în școală au o temperatură de peste 37,3 grade.