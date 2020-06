”Doi oficiali ai clubului UTA au fost puși oficial sub acuzare, la finele săptămânii. Ei sunt acuzați de complicitate la infracțiunea de dare de mită. Măsura a fost luată ca urmare a descinderilor din vară ale polițiștilor DGA la clubul arădean” – se anunța în 5 octombrie 2017 în toată presa din Arad și din țară!

”Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunțat punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva a patru inculpați – doi oficiali ai echipei-fanion a Aradului, UTA, fiind printre ei: Claudiu Drăgan şi Dorin Stana. Acţiunea vine ca rezultat al descinderii poliţiştilor DGA sub coordonarea unor procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalului Bucureşti, în dimineața zilei de 21 iulie, la sediul clubului de fotbal UTA şi acasă la Claudiu Drăgan, director sportiv al formaţiei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de Baboia Claudu-Gabriel, Drăgan Claudiu, Stana Dorin și Vlădulescu Ionuț-Gabriel pentru dare de mită și complicitate la dare de mită.

Potrivit rechizitoriului, aceștia sunt urmăriți penal pentru fapte comise în data de 19 mai 2017 în interesul echipei UTA Bătrână Doamna Arad. Aceștia ar fi dat mită într-un hotel din Suceava suma de 13.500 RON arbitrului partidei Foresta Suceava – Sepsi Sf. Gheorghe” – se anunța la acel moment, din care, ”prezumția de nevinovăție” a funcționat cum nu se poate mai bine! Atât de bine, încât, unii dintre cei implicați s-au reîntâlnit ”în condiții speciale”, după cum veți putea citi!

”Din actele de urmărire penală efectuate până la momentul actual, a reieşit faptul că, la data de 19.05.2017, în interesul Asociaţiei Club Sportiv UTA Bătrana Doamnă Arad, într-un hotel din mun. Suceava, Vlădulescu Ionuţ Gabriel i-a remis suma de 13.500 de lei, promisă anterior, arbitrului partidei de fotbal Foresta Suceava — Sepsi Sf. Gheorghe, pentru a favoriza prima echipă (la momentul respectiv UTA Bătrana Doamnă Arad şi Sepsi Sf. Gheorghe erau contracandidate în Liga a II-a pentru promovarea directă în Liga I). La realizarea acestui demers au contribuit şi inculpaţii Drăgan Claudiu şi Stana Dorin, director sportiv, respectiv secretar în cadrul Asociaţiei Club Sportiv UTA Bătrana Doamnă Arad, în timp ce inculpatul Baboia Claudiu-Gabriel, secretar al Asociaţiei Municipale de Fotbal Bucureşti, a intermediat contactul dintre arbitrul în cauză şi Vlădulescu Ionuţ Gabriel. De asemenea, la data de 02.06.2017, inculpatul Baboia Claudiu-Gabriel i-a oferit suma de 3000 de lei arbitrului partidei de fotbal Progresul

Spartac – ACS Regal, din Liga a IV-a, pentru a favoriza prima echipă, iar ulterior i-a remis suma de 1000 de lei”, transmit procurorii.

La cel moment, Baboia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar ceilalți trei sunt sub control judiciar, 60 de zile! În afara celor doi oficiali de la UTA, așadar, apare și numele lui Vlădulescu, fost președinte la… Voința Saelele, actuala Turris Tn. Măgurele, echipă aflată și ea în lupta pentru promovare! Acesta, Vlădulescu, anunțat drept ”intermediar” pe traseul banilor are și o condamnare definitivă la 3 ani de închisoare cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală, nr.1459/87/2012, de către Curtea de Apel București!

Iar cazul a ”curs” liniștit, pe rând, din ”peisajul penal” dispărând, nume după nume, doar Baboia fiind cel care… a tras ponoasele! ”Băiat de caracter”, fostul arbitru a recunoscut faptele, încheind un acord cu procurorii, a fost condamnat, pe linie civilă, apoi, a intrat și în ”malaxorul” Comisiei de Etică și Disciplină a FRF, care l-a pedepsit și ea!

Astfel, art.61 din RD prevede că oricine conspiră sau face înțelegeri pentru a influența rezultatul unui joc într-o manieră incompatibilă cu etica sportivă și principiile de conduită prevăzute de acest regulament va fi sancționat cu interzicerea oricărei activități legate de fotbal de la 1 la 2 ani și cu o penalitate sportivă de minim 200.000 de lei.

Comisia de Disciplină a FRF a aplicat o suspendare de 1 an și 6 luni de excludere din orice activitate sportivă și o penalitate sportivă de 150.000 lei, dar, foarte interesant, rețineți, numele celorlalți oficiali de club implicați nu a mai apărut în niciun dosar, public! Drăgan și Stana s-au ”pierdut pe drum”…

„Denunțătorul” – Horia Mladinovici!

Un element important al cazului, poate cel mai important, este… denunțătorul! Centralul de Liga I, Gabriel Horia Mladinovici, cadru M.A.I, în viața de zi cu zi, cel puțin la acel moment, el fiind angajat la CS Dinamo (nu echipa de fotbal Dinamo 1948, ci clubul sportiv). El a fost cel care ”a dat în primire” tentativa de corupție, în urma căreia Baboia este singurul ”pedepsit”. Iar Mladinovici, culmea, este delegat la meciul… UTA – Petrolul, scor 3-0, din returul Ligii a II-a, înainte de pandemie! Pe banca sportivilor de la UTA- același Claudiu Drăgan menționat ca ”sub control judiciar” la începutul cercetării lui Baboia! Desigur, banii confiscați de la Baboia nu erau ”picați din cer”! Doar că CCA nu are nicio ”greață” cu această delegare, pe seama căreia se pot face multe ”conexiuni”! Iar Mladinovici îl elimină în acest meci pe atacantul petrolist Sergiu Arnăutu, chiar înainte de pauză! ”Injurii” – scrie în raportul de joc, doar că pedeapsa este ”cusută cu ață albă”! Adică, oficialii Petrolului dovedesc , folosind proba video, că injuriile enumerate în raport de Mladinovici (care ar fi luat, oricui, secunde bune să le citească) nu pot fi puse în ”cârca” lui Arnăutu, care, pleacă imediat de lângă central, pedeapsa aplicată jucătorului fiind de doar 2 etape (adică se constată că e în neregulă ceva cu cele consemnate în raport, pentru că, în mod normal, pedeapsa trebuia să ”sară” de 3 runde!). Alte ”legături” nu se fac, meciul curge liniștit, spre acel 3-0, dar pare ciudat că CCA nu a evitat o astfel de delegare, care să prilejuiască ”reîntâlniri cu emoții”!

Și, niciun alt club, niciun alt oficial în afara lui Baboia nu primesc pedepse deși, să fim serioși, doar fostul secretar la AMF București nu punea ”banii lui din casă” pentru a influența arbitrul meciului Foresta Suceava – Sepsi Sf. Gheorghe, de exemplu!

Iar la finalul acestei săptămâni se joacă un nou meci UTA- Petrolul! Poate arbitrează tot Mladinovici! Drăgan sigur e ”DELEGAT”!

Sancțiunea FRF:

“Admite sesizarea Secretarului General al FRF întemeiată pe memoriul Departamentului de Integritate al FRF. În temeiul art. 60 al. 1 şi 3 cu aplicarea art. 60/1 al. 2 din RD al FRF se sanctionează pârâtul Baboia Claudiu – Gabriel cu măsura interzicerii oricărei activităţi legate de fotbal pentru o perioadă de 1 (un) an şi 6 luni şi obligarea la plata unei penalităţi sportive în cuantum de 150.000 lei. Cu drept de recurs în termen de 2 zile de la comunicarea hotărârii”, se arată în comunicatul comisiei postat pe site-ul oficial al FRF.

Sentința civilă în dosarul 13634/3/2018, din 28.06.2018

Condamnare cu acord de recunoaştere

Soluţia pe scurt: În baza art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. admite acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu inculpatul, Baboia Claudiu-Gabriel, trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracţiuni de complicitate la dare de mită, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplic. art. 308 Cod penal şi a unei infracţiuni de dare de mită, prev. de art. 290 Cod penal cu aplic. art. 308 Cod penal, în concurs real, conform art. 38 alin.1 Cod penal, obiect al cauzei penale nr. 601/P/2018… În baza art. 38 alin. 1 Cod penal rap. la art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, contopeşte pedepsele principale aplicate prin prezenta sentinţă, pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare sporind-o cu 4 luni închisoare inculpatul urmând să execute pedeapsa principală rezultantă de 1 an și 4 luni închisoare (…) În temeiul disp. art. 72 alin. 1 Cod penal constată că inculpatul Baboia Claudiu Gabriel a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 04.10.2017 până la data de 01.11.2017. În temeiul disp. art. 290 alin 5 Cod penal rap. la art. 112 lit.e) Cod penal, dispune confiscarea sumei de 1.000 de lei depusă la CEC BANK în baza recipisei de consemnare nr 4429284/1/23.06.2017 şi a chitanţei nr 88064842/1/23.06.2017 şi a sumei de 2.000 lei depusă la UniCredit Bank SA şi înregistrată cu nr 202900058/03.10.2017.

Întrebările la care nimeni nu a răspuns până acum:

1. Cine a dat banii pentru mită, confirmați și reținuți de procurori?

2. De ce au fost oficialii clubului UTA puși ”sub control judiciar” la momentul reținerii lui Baboia?

3. Comisia de Etică și Disciplină a deschis vreun dosar pe numele celor doi oficiali ai UTA, după acel ”control judiciar”?

4. Există un alt dosar, în instanțele civile, pe numele unuia dintre oficialii clubului UTA, pentru ”mărturie mincinoasă”?