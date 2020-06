F.T.

Am rămas oarecum indiferenți la postările pe rețele de socializare ale unor șoferi de cursă lungă, în plină pandemie. Sub o formă sau alta îmbrăcate, acestea conțineau mesajul ”Stai acasă, ieșim noi și pentru tine!”.

Numai că ieri, văzând imaginea din text și aflând de la poliția prahoveană că ”posibil pe fondul oboselii”, pe DN 1 B, kilometrul 36, în afara localității Ceptura, un autotren cu semiremorcă, care se deplasa pe sensul Buzău – Ploiești, a ajuns perpendicular pe șosea, am înțeles ce înseamnă ” ieșim noi şi pentru tine”: concentrarea în trafic, grija ca marfa să ajungă la destinație – altfel, cine o plătește? -, gândul la cei de acasă. Și câte și mai câte? Iar asta înseamnă oboseală.

”Posibil pe fondul oboselii”, spun reprezentanții IPJ Prahova, neavând la îndemână, în momentul transmiterii comunicatului de presă, toate circumstanțele producerii accidentului. Traficul a fost blocat aproximativ trei ore (8.30-11.30), fiind deviat pe DJ 100 N și DJ 149.

Alte amănunte de la poliția prahoveană: ” (…) Conducătorul autotrenului care se deplasa pe sensul Buzău-Ploiești ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, moment în care semiremorca, încărcată cu pământ pentru flori, s-a răsturnat pe partea carosabilă, capul tractor rămânând perpendicular pe axul drumului. Ambele sensuri de circulație au fost blocate. Conducătorul auto -negativ la testarea cu aparatul etilotest”.

Adică nu băuse nimic, spre deosebire de inconștienții – despre care tot scriem o dată la două sau maximum trei zile – care se urcă la volan cu alcoolul în nas!

Noi scriem și, ”pe fondul oboselii” sau nu, tragem și câte o concluzie – care ni se pare haioasă – atunci când se răstoarnă un TIR încărcat cu bere sau cu ouă.

Așa că, ”pe fondul oboselii” ,după ce ați pus în pământ niște flori, gândiți-vă și la șoferul care a blocat, ieri dimineață, ambele sensuri de mers pe traseul Buzău- Ploiești.

Și la alții ca el…