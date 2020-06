Aristotel Bunescu

Comunitatea orașului Breaza a sărbătorit sâmbătă, 20 iunie, în condiții speciale, Ziua Universală a Iei. După mai multe zile de ploaie, rugăciunile au fost ascultate și Dumnezeu a dat soare. În parcul din fața primăriei s-a păstrat distanța socială, oamenii au avut măști, fluxul de vizitare a fost respectat conform marcajului, iar dezinfectarea s-a făcut de câte ori s-a impus, cu soluție aflată în fiecare stand.

Au mai fost și alte condiții speciale. Oamenii erau emoționați să se vadă iar, după mai multe săptămâni de stare de urgență, acum în stare de alertă.

Chiar dacă de pe scenă au lipsit dansurile și cântecele populare din anii trecuți, oamenii au venit să vadă produsele tradiționale, precum și pe nelipsitul dac alături de armele sale. Pasionat de istoria dacilor, el face singur costumele străvechi, săbii și arcuri cu săgeți.

Alexandra Catea a venit nu numai cu superbe ii, dar și cu o coroană multicoloră de flori.

Dragoș Burcea prezintă produse de la magazinul său din centrul urbei.

,,Chiar mi-a plăcut. Am cumpărat o piesă Arborele vieții făcută din lână. Coroană, trunchi, iar franjurii reprezentă rădăcinile. Prețul 25 de lei. Păi, numai materialul este atât, plus munca. Am venit cu plăcere. Am văzut ii realizate la noi, nu importate”, spune Constantin Ștefan – biciclistul din Podul Vadului. ,,Exponate minuate la ziua iei. Vremea a fost frumoasă. Niciun strop de ploaie, deși se anunțase. A fost soare toată ziua”, comentează Gabriela Ștefan.

Organizatori au fost Primăria, Consiliul local și Centrul Cultural ,,Ion Manolescu”.

Plecăm pe artera principală. Multe ii în vitrine, chiar și la second hand. A fost solstițiul de vară, cea mai lungă zi a acestui anotimp, dar vara meteorologică oare când începe?

Sărbătoarea continuă în județul nostru. Începând de astăzi și până în 19 iulie, Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești găzduiește a doua ediție a expoziției „Albina”, cu zeci de ii cusute manual, în memoria Elisei Brătianu.