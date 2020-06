Federația Internațională de Handbal a creat Academia Virtuală IHF, un element nou și inovativ pentru pregătirea antrenorilor, a arbitrilor, a delegaților și a profesorilor de educație fizică din toată lumea. La startul acestei noi platforme de educație online, Academia Virtuală IHF prezintă primul Simpozion Online pentru antrenori și artbitri din toată lumea, care a început la finalul săptămânii trecute.

Astfel, până pe 25 iulie, antrenori de top, precum Patrice Canayer (antrenor la Montpellier HB) și Oh Seong Ok (antrenoarea echipei naționale a Coreei de Sud), arbitri cu experiență, precum surorile Julie și Charlotte Bonaventura, și lectori IHF oferă, în total, 20 de seminarii live, cu prezentări despre varii subiecte de actualitate, majoritatea fiind de interes atât pentru antrenori, cât și pentru arbitri.

În plus, nu doar cei care activează în handbal pot urmări seminariile online, ci oricine dorește să-și dezvolte cunoștințele despre handbal, putându-se înscrie pe site-ul forului internațional: ihfeducation.ihf.info/Registration.