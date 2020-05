Violeta Stoica

Autoritățile locale din județul Prahova care știu importanța educației tuturor copiilor, fără discriminare bazată pe condițiile materiale ale părinților, au demarat achiziția de tablete cu internet cu mult înainte de decizia de joi a Guvernului Orban de alocare de fonduri în acest scop.

Pentru că aproximativ 3.500 de elevi din învățământul preuniversitar prahovean provin din familii sărace, fără posibilitatea de achiziționare a unor mijloace electronice necesare participării la cursuri online, au fost primari și consilii locale care au demarat procedurile sau au și achiziționat tablete pentru elevii defavorizați. Printre localitățile în care s-au luat măsuri pentru sprijinirea copiilor să participe la cursurile online se află și comunele Gorgota, Bănești sau Colceag.

La Bănești, primarul George Stoica a anunțat că au început procedurile de achiziție de tablete cu acces nelimitat la internet pentru elevii proveniți din familii sărmane, astfel încât copiii să poată participa alături de colegii lor la cursurile online din această perioadă de restricții cauzate de pandemie. “Având în vedere că în această perioadă cursurile se vor desfăşura online, am luat legătura cu conducerea școlilor din Bănești și Urleta și am identificat un număr de 35 de familii fără posibilități materiale de a achiziționa un calculator sau o tabletă cu conexiune la internet, necesare copiilor pentru aceste cursuri la distanță. Cu toate că încasările la bugetul local au scăzut semnificativ în această perioadă, am reușit să găsim resursele necesare și am demarat procedurile pentru a achiziționa în cel mai scurt timp tablete cu conexiune nelimitată la internet pentru ca toti acești copii să poată beneficia în continuare de educație”, a anunțat primarul comunei Bănești.

Guvernul României a adoptat abia în ședința de pe 7 mai o hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației cu suma de 150 de milioane de lei pentru anul 2020, în vederea „achiziției de dispozitive electronice conectate la internet, necesare dotării unităților de învățământ preuniversitar de stat”. Într-un comunicat de presă transmis ieri de reprezentanții Ministerului Educației, se arată că s-a solicitat inspectoratelor școlare să centralizeze situația elevilor care nu dispun de echipamentele necesare participării la cursurile online. “În acest moment, în România, numărul estimat de elevi care au nevoie de aceste dispozitive electronice este de 250.000. Odată cu achiziționarea acestora, va fi facilitată învățarea la distanță și pentru copiii din mediile defavorizate”, se precizează în comunicat.

Până la finalizarea tuturor procedurilor, anul școlar 2019-2020 se va încheia, ceea ce înseamnă că elevii vor avea parte de mijloacele necesare învățământului online în cel mai bun caz din luna septembrie, la începutul noului an școlar.