Mandatele aleșilor locali s-ar putea prelungi cu un an astfel încât, după alegerile locale, viitorii primarii și șefii de CJ să fie aleși în funcții pe o perioadă de cinci ani. Un proiect de lege depus de UDMR și susținut de PSD are șanse mari să treacă de Parlament în aceasă săptămână. Dacă devine lege, proiectul depus de UDMR și este susținut de PSD (care, de altfel deține majoritatea în Senat) poate intra în vigoare de la alegerilor locale din acest an, potrivit Hotnews.

Comisia de Administrație Publică din Senat a dat ieri un aviz favorabil proiecului de lege depus de parlamnetarii UDMR care propune prelungirea mandatelor aleșilor locali la 5 ani.

Inițiativa urmează să intre în dezbaterea Comisiei juridice care trebuie să elaboreze un raport în acest sens. Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro că proiectul de lege are susținerea PSD și urmează să treacă la votul final în Senat, în această săptămână.

Inițiativa a fost adoptată de către Camera Deputaților, iar Senatul este forul decizional în acest caz.

Ințiatorii proiectului invocă faptul că și în alte țări din UE mandatee aleșilor locali pornesc de la 5 ani dând exemple de țări Austria (5 ani), Belgia (6 ani), Franța (6 ani), Germania (durată 5 -10 ani în funcție regulile fiecărui land).

Iată ce prevede proiectul de lege: Consiliul local se alege pentru un mandat de 5 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale; Mandatul primarului este de 5 ani; Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 5 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate (art. 152); Consiliul județean se alege pentru un mandat de 5 ani în condițiile legii privind alegerea autorităților administrației publice locale (art. 177);Durata mandatului președintelui și vicepreședinților consiliului județean este egală, de regulă, cu durata mandatului consiliului județean. În cazul în care mandatul consiliului județean încetează înainte de expirarea duratei normale de 5 ani, încetează de drept și mandatul vicepreședinților consiliului județean fără altă formalitate (art. 187); Mandatul primarului, consilierului local, președintelui consiliului județean și al consilierului județean este de 5 ani și se exercită în condițiile legii (art. 201).

De precizat este că în proiectul de lege este stipulat că prevederile prezentei legi intră în vigoare începând cu mandatul autorităților administrației publice locale alese în anul 2020.