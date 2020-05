Stocuri mari de Paracetamol și Ibuprofen la populație și acces deficitar la medicamente pentru pacienții cronici, unde s-a înregistrat o „scădere periculoasă a consumului” – așa arată piața farmaceutică din România în vremea pandemiei de coronavirus, potrivit unei analize a reprezentanților Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, care reunește cele mai mari 19 fabrici de medicamente din țară, preluată de Hotnews.

„Se înregistrează o scădere periculoasă a consumului de medicamente de uz cronic cu peste 8%, o dovadă în plus că peste 8 milioane de pacienți cronici au avut un acces redus la medicația lor zilnică. Unii pacienți au avut stocuri acasa, alții însă au rămas fără medicamente pentru 1-2 luni, fapt care mai mult ca sigur a dus la agravarea bolilor existente”, arată analiza reprezentanților PRIMER.

„Scăderile consumului sunt în special în sfera medicamentelor care tratează boli cardiovasculare (scădere cu peste 10%), pulmonare, reumatologice, digestive și ale sistemului nervos central”, arată analiza PRIMER. Acest gen de evoluție, în „dinți de fierăstrău”, va genera distorsiuni la producători care nu vor ști câtă producție să planifice, existând riscul să apara fie situații de gol de stoc, fie de suprastocare, ambele nedorite, avertizează Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România.

Producătorii de medicamente recomandă populației și să se sfătuiască cu medicul sau farmacistul înainte de a procurara online „produse așa-zis miraculoase împotriva Covid-19, pentru a nu deveni victimele unor escrocherii”. Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România, care reunește cele mai importante 19 fabrici de medicamente din țară, recomandă constituirea unei rezerve strategice de medicamente care tratează simptomele Covid-19 pentru 1 milion de pacienți, în așa fel încât să se evite lipsurile în sezonul de iarnă 2020/2021.

De asemenea, producătorii de medicamente recomandă urmărirea mișcărilor de medicamente folosind datele statistice de la companiile care fac cercetare de piață (IQVIA, Cegedim) pentru o mai bună anticipare a golurilor de stoc, precum și renunțarea la introducerea generalizată a prescripției pe 3 luni, „care poate duce în plan imediat la un gol de stoc incontrolabil”.

Producătorii de medicamente recomandă și populației „să renunțe la a-și crea rezerve de medicamente și să se sfatuiască cu medicul sau farmacistul atunci când lipsește un medicament, dar și despre procurarea online a unor produse așa-zis ‘miraculoase’ împotriva Covid-19, pentru a nu deveni victimele unor escrocherii”. Ieșirile de medicamente din farmacii și spitale au totalizat în trimestrul 1 din 2020 o valoare de 1 miliard de euro, o creștere cu 2,2% față de aceeași perioada a anului trecut, arată PRIMER.

Consumul de medicamente a fost însă atipic, cel mai probabil ca rezultat al trecerii prin pandemia de coronavirus:

* Cresterea apare exclusiv din medicamentele fără prescripție (OTC, suplimente), valoarea acestora progresând cu 25%, cea mai mare creștere din ultimii 10 ani.

* Creșterile sunt extrem de mari pe zona de Paracetamol și Ibuprofen (simplu și combinaţii), duble față de aceeași perioadă a anului 2018 și cu un avans cu 40% față de T1 din 2019.

Această evoluție „este un semn că pacienții și-au procurat din panică stocuri foarte mari, de teama de a nu rămâne fără aceste medicamente care tratează simptomele de raceală și gripă, deci inclusiv cele cauzate de SARS-CoV-2. Mai mult ca sigur că aceste rezerve le vor ajunge de fapt câțiva ani, dacă nu chiar vor expira. Ne amintim că achizițiile făcute din panică au creat un gol de stoc de Paracetamol la începutul lunii aprilie, gol pe care fabricanții au reușit să-l acopere”, arată analiza producătorilor români de medicamente.

Ceea ce este grav, subliniază reprezentanții PRIMER, este că „se înregistrează o scădere periculoasă a consumului de medicamente de uz cronic cu peste 8%, o dovadă în plus că peste 8 milioane de pacienți cronici au avut un acces redus la medicația lor zilnică. Unii pacienți au avut stocuri acasa, alții însă au rămas fără medicamente pentru 1-2 luni, fapt care mai mult ca sigur a dus la agravarea bolilor existente”.

„Situația descrisă mai sus se perpetuează și în lunile aprilie și mai, când a continuat starea de urgență (datele statistice vor fi disponibile în iunie). Scăderile consumului sunt în special în sfera medicamentelor care tratează boli cardiovasculare (scădere cu peste 10%), pulmonare, reumatologice, digestive și ale sistemului nervos central”, arată analiza PRIMER.

Cei mai mari producători de medicamente din România atrag, de asemenea, atenția că „evoluția consumului de medicamente în criza de coronavirus poate crea reacții paradoxale pentru tot restul anului cu impact în noul sezon de iarnă, când este posibil un nou val de infecții virale: consumul de Paracetamol și Ibuprofen va scădea pentru că populația are stocuri, iar consumul de medicamente cronice va crește pentru că pacientii își vor achiziționa rezerve”.

PRIMER reunește cele mai importante 19 fabrici de medicamente din țară: AC Helcor, Antibiotice, B.Braun, Bio-Eel SRL, Biofarm, Fiterman Pharma, Gedeon-Richter, Infomed Fluids, Labormed-Alvogen, Laropharm, Magistra CC, Polisano Pharmaceuticals, Ropharma, Santa SA, Slavia Pharm, Terapia-Sun Pharma, Tis Pharmaceutical, Vim Spectrum, Zentiva. Președintele PRIMER este Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj, cel mai mare producător autohton de medicamente.