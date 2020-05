Aproximativ 200.000 de persoane fizice și juridice au solicitat suspendarea plății ratelor, iar circa 40.000 dintre acestea au beneficiat de această măsură, potrivit premierului Ludovic Orban, citat de Hotnews. „Este o măsură care permite atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pe perioada cât este afectată economia să nu trebuiască să plătească ratele, să beneficieze de suspendarea plății ratelor, urmând să-și reeșaloneze după reluarea activității sau după ce trec de acest moment dificil în care le sunt afectate veniturile personale să poată să preia plata ratelor după o reeșalonare care să fie negociată cu banca. Şi aici – nu am încă datele exacte, datele exacte sunt cunoscute de bănci, dar este vorba de peste 200.000 de persoane fizice și juridice care au solicitat suspendarea plății ratelor și, după informațiile pe care le am până la nivelul datei de 30 aprilie, aproape 40.000 de persoane fizice și juridice beneficiau de această măsură, adică se luase decizia de a li se acorda suspendarea ratelor”, a declarat premierul. Poate beneficia de suspendarea plății ratelor persoana fizică ale cărei venituri au fost afectate direct sau indirect de situația generată de pandemia Covid-19 sub condiția transmiterii solicitării către bancă în cel mult 45 de zile de la apariția Ordonanței (asta însemnând data de 16 mai). Clientul, mai arată normele, trebuie să declare pe proprie răspundere că i-au fost afectate veniturile (lui sau familiei sale) direct sau indirect. Prin familie, legiuitorul înțelege soț/soție, părinți și copii care gospodăresc împreună. Iar prin afectarea lor presupune o scădere față de nivelul de dinainte crizei și care se poate datora intrării clientului în șomaj tehnic, concedierii lui, tăierilor salariale, plasării în carantină, izolării la domiciliu și altor cauze similare.