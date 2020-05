Pe Marte există viaţă. Va mai fi şi pe Pământ?

Fl. Tănăsescu

Poate că uneori este bine să trăieşti din amintiri. Din amintirea vieţii de altădată. Important e să fii în viaţă. Ne-am obișnuit cu întrebarea retorică „Unde sunt zăpezile de altădată?”. Ne-am obişnuit. Am rostit-o de atâtea ori, încât a devenit o simplă glumă? Am rostit. Doar că acum nu mai e timp de glumit. Cineva, odată, scria: „Nu mai sunt trandafiri la Bucov!”. Am trecut uşor, mult prea uşor peste acest amănunt.

Sau poate că a fost un avertisment! Dar, ce contează acum? Să treacă nebunia! Doar atât. Cât a trecut de-atunci, de la veselia de 1 Mai, 2 mai sau 3 mai? Un veac? O jumătate de secol? Un deceniu? Nu! A trecut doar un an! Un an din viaţa noastră. Un an la căpătâiul căruia grătarele – şi de la Păuleşti, şi de la Valea Doftanei, şi de la Bucov, şi de la Paltinu – au ruginit! Şi ce vreme frumoasă a fost! În schimb, ce vremuri anapoda trăim acum… Vineri, sâmbătă, duminică…!

1 Mai, 2 mai, 3 mai 2020. Mai trăim? Da! Avem regrete? Fireşte! Ne apucă, aşa, o nostalgie uitându-ne la iarba verde de acasă – priviţi fotografiile de la Paltinu, de la Păuleşti, de la Bucov şi de unde or mai fi ! – fără oameni? Fără gălăgia de-acum un an, de-acum doi… trei… zece ani? Ne-apucă! Şi când te gândeşti că pe Marte există viaţă ! Probabil şi grătare… În Prahova – ca peste tot în lume – nu doar grătarele au ruginit. Ci şi oamenii! Este sfârşitul lumii? Aşa pare! „Se pare că prahovenii au înțeles să respecte restricțiile impuse pe perioada stării de urgență și au ales să păstreze regulile de distanțare socială”, scrie poliţia prahoveană într-un scurt comunicat, făcând referire la pustiul de viaţă din zilele trecute. Şi la distanţarea socială dintre om şi om. Şi la distanţarea omenilor de adevărata viaţă, adăugăm noi. În fapt, ce altceva ar mai fi putut să adauge poliţia prahoveană? Doar fotografii! Fotografii cu alei goale la Bucov, la Păuleşti, la Paltinu, la Valea Doftanei. Zici că sunt picturi de genul „natură moartă”! În spatele lor ce se poate citi/ghici/gândi? Regrete! Atât. Dar, poate e mai bine aşa.

Să avem şi regrete. Şi din ele se poate învăţa ceva. Ce? Rămâne la latitudinea fiecăruia. Rămâne însă şi speranţa tuturor că iarba asta verde, din fotografii – și de ce nu chiar trandafirii de la Bucov, de altădată – ne vor mai bucura cândva. Când? Nu se ştie. Poate la anul! Poate mai devreme. Cu o condiţie: să nu ducem neapărat doar grija grătarelor sfârâind pe pământ. Să avem în gând că viaţa înseamnă şi un copil plângând. Şi un bătrân lăcrimând. Şi câte şi mai câte! „În continuare, polițiștii vor fi prezenți în stradă și vor desfășura activități pentru menținerea climatului de siguranță publică și pentru a se asigura că prevederile ordonanțelor militare sunt respectate. În aceste misiuni, suntem sprijiniți de polițiștii locali, alăturându-se în activitățile în sistem integrat, jandarmi și efective MApN. Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, rămâneți acasă!”, ne mai spun reprezentanţii poliţiei. Rămânem. Stăm cuminţi. Gândim.

La ce gândim? La Viaţă!