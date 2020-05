• Candidații la colegiul din Breaza nu vor mai susține testul grilă la română și matematică

• Ierarhizarea și repartizarea se vor face computerizat, după noi criterii

Pandemia, respectiv măsurile și restricțiile care au fost luate în vederea reducerii numărului de îmbolnăviri cu coronavirus se văd deja și în domeniul Educației, instituțiile de învățământ cu profil unic – cum sunt liceele militare, fiind nevoite să schimbe, în premieră, inclusiv modalitatea de admitere. Astfel, ieri, Colegiul Național Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza i-a anunțat pe cei care vor să devină elevi ai acestei instituții că, anul acesta, nu se mai susține testul grilă de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română și matematică, care ar fi trebuit să aibă loc săptămâna viitoare. În vederea admiterii, candidații vor fi ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de școlarizare aprobate, această decizie fiind valabilă pentru toate instituțiile de învățământ cu profil militar din țară, după cum a anunțat Ministerul Apărării Naționale. În context, au fost făcute publice și etapele pe care urmează să le parcurgă candidații, în noile condiții, finalizarea dosarelor de candidat urmând să aibă loc până la data de 12 iunie 2020. De asemenea, având în vedere că a fost eliminată susținerea testului grilă, s-a anunțat și cum se va face calculul mediei de admitere. La nivelul județului Prahova, Colegiul Național Militar ”Dimitrie Cantemir” din Breaza este considerat o instituție de învățământ de elită, atât datorită profilului, cât mai ales a rezultatelor de la finalul fiecărui an școlar, când sunt anunțate mediile obţinute la Bacalaureat. În fiecare an nou școlar concurența este mare, inclusiv anul trecut, când s-a desfășurat concursul de admitere în clasa a IX-a, pentru cele 120 de locuri participând 423 de candidați.

Un anunț neașteptat au transmis ieri, în atenția candidaților la Colegiul Național Militar ”Dimitrie Cantemir” Breaza, reprezentanții instituției de învățământ: în anul 2020 nu se mai susține testul grilă de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română și matematică! Un anunț care schimbă, în premieră, modalitatea de admitere standard la instituțiile cu un astfel de profil, cauza principală fiind pandemia de coronavirus. Date fiind noile condiții, au fost anunțate și etapele incluse în calendarul de admitere: probele de selecție – care au fost programate iniţial în perioada martie-aprilie 2020 şi nu s-au putut desfăşura au fost reprogramate pentru perioada 18 – 22 mai 2020, candidații urmând să fie planificați și anunțați telefonic de personalul birourilor informare-recrutare; examinarea medicală va avea loc în perioada 18 mai – 05 iunie 2020, iar finalizarea dosarelor de candidat se va face până la data de 12 iunie 2020. ”Toate activitățile se vor desfășura în condițiile păstrării distanței și a aplicării tuturor măsurilor de protecție împotriva contaminării cu SARS-CoV-2. În vederea admiterii, candidații vor fi ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la pct. I, din anexa nr. 2 din Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 4948 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate”, au mai anunțat reprezentanții colegiului menționat. Totodată, au fost oferite detalii și despre media de admitere, pe care le redăm integral: ”Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor V – VIII, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN*),unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a”.

Potrivit calendarului inițial, termenul pentru înscrierea la selecția în vederea admiterii la Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza a fost 14 februarie 2020, pentru noul an școlar fiind scoase la concurs 120 de locuri. S-au putut înscrie elevii din clasele a VIII-a sau absolvenții care nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ liceal sau profesional, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2020. Pentru candidați, selecția aptitudinală generală constă în parcurgerea probelor psihologice (test de aptitudini și de personalitate); probe fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 40 sec. ; alergare pe distanța de 1000 m cu baremul de 4 min. și 30 sec.); interviu de evaluare finală, centrele zonale de selecție și orientare aflându-se la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc și Constanța. La Breaza, perioada de selecție a candidaților fusese fixată să se încheie pe data de 20.03.2020, până la data de 10 aprilie cei declarați ”Admis” trebuind să efectueze examinarea medicală, susținerea concursului fiind programată, conform etapelor inițiale de admitere, pe 21 mai a.c. Numai că, din cauza pandemiei, etapele de admitere au fost modificate total, potrivit celor menționate anterior.

De menționat însă faptul că, în fiecare an, la această instituție concurența este destul de mare, dovadă datele înregistrate anul trecut, când pentru cele 120 de locuri scoase la concurs au participat 423 de candidați declarați ”Admis” la selecţia organizată în Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare. Pe de altă parte, nu este an în care să nu se facă publice rezultatele și meritele foștilor absolvenți, cel mai recent exemplu fiind din luna martie a.c, când conducerea acestui colegiu a anunțat că generalul-maior Iulian Berdilă – absolvent din anul 1989 – a fost promovat şef al Statului Major al Forţelor Terestre din funcţia de comandant al Comandamentului Diviziei Multinaţionale Sud-est.