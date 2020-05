Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, spune că a primit plângeri de la angajaţi aflaţi în şomaj tehnic care nu şi-au primit banii pentru luna martie şi îi îndeamnă să depună „de urgenţă” plângeri la ITM, potrivit Hotnews.

Angajatorii trebuie să vireze banii pentru angajaţii a căror activitate a fost suspendată. „Am prezumat buna credinţă a angajatorilor. Cea mai mare parte sunt de bună credinţă, dar avem şi probleme. Primesc mesaje care îmi semnalează întârzieri la plată, deşi noi pentru luna martie am plătit de mult timp. Pentru ultimele două săptămâni din martie, banii au fost trimişi deja de două săptămâni, iar angajatorii au la dispoziţie 3 zile să trimită banii către angajaţii aflaţi în şomaj tehnic. Acum facem plăţi pentru luna aprilie şi vor fi făcute toate plăţile până la finele lunii mai. Sunt şi semnale de la oameni care spun că nu au primit banii pentru şomajul tehnic pentru luna martie. Toţi cei care au această problemă trebuie să facă de urgenţă plângere la inspectoratele teritoriale de muncă din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea. Am avut conferinţă cu toate aceste inspectorate şi am găsit o instituţie care trata cu prea mare lejeritate afluxul de plângeri care venea de la oameni. Iar dacă oamenii văd că nu au o reacţie de la ITM, pe lângă îngrijorarea că dacă informaţia că a făcut o plângere va ajunge la angajator şi îi va crea probleme – lucru asupra căruia trebuie să lucrăm, să redobândim această încredere”, a declarat Violeta Alexandru, la Digi24.

De la 1 Iunie doar câteva categorii de angajaţi vor mai benefica de şomajul tehnic. Restul economiei va fi sprijintă de către Guvern să îşi reia activitatea prin „măsuri active”, a mai subliniat ministrul. „Pentru o perioadă de 3 luni în sumă fixă ne gândim să acoperim o parte din costul salarial, între 35% şi 45%. Discutăm cu sindicatele şi patronatele şi urmează să luăm o hotărâre până la 1 iunie”. De asemenea o parte din PFA, II şi cei cu drepturi de autor ar mai beneficia de indemnizaţii după data de 1 Iunie. Este vorba în special de cei din industria spectacolelor şi a evenimentelor, a mai subliniat ministrul Muncii. După 3 luni suma va descreşte în măsura în care companiile reintră în activitate.

Suntem în pline verificări pentru a vedea dacă datele transmise de angajatori sunt corecte. Toţi cei afectaţi mai pot solicita somaj tehnic până la 1 Iunie.