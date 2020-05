Ieri, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat că măsurile coercitive nu sunt direct penale, ci contravenţii, însă dacă o persoană infectată îşi va da jos intenţionat masca la metrou şi va strănuta i se poate întocmi dosar penal, potrivit Agerpres. „În momentul acela sunaţi la 112, la toate gurile de metrou o să avem şi oameni de ordine. Putem suna la 112 instant, dacă omul şi-a dat masca jos intenţionat. Respectivul, dacă nu are mască şi strănută, poate avea dosar, pentru că a avut un comportament care se încadrează în zona penalului şi a contribuit la răspândirea bolilor cu bună ştiinţă.Aşadar, răspunsul meu este în această ipoteză, nu este un răspuns general, pentru că măsurile coercitive nu sunt direct penale, sunt contravenţii”, a explicat Vela, la postul tv Digi 24, potrivit Agerpres. El a clarificat astfel o serie de informaţii apărute în presă, în urma unui interviu acordat online, în care a răspuns unei întrebări în care se ridica problema unei persoane infectate care intră la metrou, îşi dă jos masca şi strănută cu intenţia de a-i afecta pe ceilalţi. „Dacă are mască şi strănută, nu se întâmplă nimic rău, dacă a intrat în metrou, se presupune că deja avea mască, pentru că la intrare se verifică acest lucru. Şi dacă îi vine unui om să strănute în mod normal (…) şi are mască este o chestiune normală, nu este nici ilegală, nici contravenţională”, a afirmat Vela.