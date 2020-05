Ministerul Afacerilor Interne a postat în transparenţă decizională propunerea privind setul de măsuri de prevenire şi control al virusului SARS-CoV-2, măsuri aplicabile după ridicarea stării de urgenţă, începând cu data de 15 mai 2020. Documentul poate fi consultat pe pagina de web a Ministerului Afacerilor Interne, accesând link-ul https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/. De asemenea, și Institutul Naţional de Sănătate Publică a postat în transparenţă decizională propunerea privind setul de măsuri de relaxare care vor fi aplicate după ridicarea stării de urgenţă. Documentul poate fi consultat pe pagina de web a INSP, www.insp.gov.ro, secţiunea Comunicate, toate observaţiile şi propunerile celor interesaţi putând fi transmise la adresa de email propuneri.relaxare@ms.ro, potrivit Agerpres.

Activităţile care vor fi permise fără condiţii suplimentare

Potrivit propunerilor anunțate de MAI, printre activităţile permise fără condiţii suplimentare se numără deplasarea persoanelor în afara localităţilor în următoarele situaţii: în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi locul/ locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; în scop umanitar sau de voluntariat; realizarea de activităţi agricole; pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli; îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi; participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; din alte motive justificate, precum – îngrijirea/ însoţirea copiilor/ membrilor de familie; îngrijirea unei rude/ afin sau persoană aflată în întreţinere; asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi; deces al unui membru de familie. Activităţi permise în anumite condiţii/ situaţii vor fi activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase în lăcaşurile de cult, care se desfăşoară fără participarea credincioşilor sau practicile şi ritualurile cu caracter privat (ex. botezurile, cununiile sau înmormântările) care au loc cu participarea unui număr strict limitat de persoane – maximum 16 persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială; activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi protecţie; activităţile culturale desfăşurate în spaţiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor şi a sălilor de expoziţii, cu asigurarea materialelor de dezinfecţie a mâinilor la intrarea în incintă, purtarea obligatorie a măştii, realizarea unor circuite separate de intrare, respectiv ieşire, dezinfectarea căilor de acces şi a suprafeţelor cu care vizitatorii pot veni în contact, cel puţin de 2 ori pe zi din care o dată la jumătatea programului şi o dată la finalul acestuia; activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane. Activităţi permise în anumite condiţii/ situaţii se referă şi la organizarea activităţilor de preparare a hranei, cât şi de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, vânzarea produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/ sediul cumpărătorului; activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului, asigurarea asistenţei medicale ambulatorii, cu condiţia organizării activităţii astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare. Printre activităţile permise în anumite condiţii/ situaţii sunt şi circulaţia persoanelor în afara locuinţei/ gospodăriei în interiorul localităţilor, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei şi evitarea formării grupurilor mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepţia locurilor de joacă pentru copii, cu respectarea măsurilor generale de prevenire şi protecţie; deplasarea persoanelor în afara localităţilor în următoarele situaţii: asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; activităţi recreativ – sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane, participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială; pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu. Se va menţine interdicţia de organizare şi desfăşurare a mitingurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, concertelor sau orice alte întruniri în spaţii deschise; activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, de tratament balnear desfăşurate în spaţii închise. Potrivit sursei citate, rămâne în vigoare suspendarea activităţii de servire şi consum al produselor în restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice (în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele din exteriorul locaţiilor), suspendarea temporară a activităţilor de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.

Toţi pacienţii care se internează trebuie consideraţi ca fiind potenţial infectaţi

În acordarea asistenţei medicale pacienţilor care se prezintă la spitalele non-COVID se va încerca, pe cât posibil, evitarea internării şi efectuarea tratamentului medical la domiciliu sau ambulatoriu, potrivit propunerilor privind setul de măsuri de relaxare care vor fi aplicate după ridicarea stării de urgenţă, publicate pe site-ul INSP. În document se arată că, din cauza transmiterii comunitare a SARS-CoV-2 în România, toţi pacienţii care se internează trebuie consideraţi ca fiind potenţial infectaţi, motiv pentru care este obligatorie utilizarea echipamentelor individuale de protecţie la toate procedurile medicale efectuate, conform ghidului INSP. La prezentarea în spital se va realiza triajul tuturor persoanelor şi, în funcţie de simptomatologie, cazurile suspecte vor fi internate în zone speciale de izolare (zone tampon), urmând a fi testate prin RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2. Pacienţii suspecţi, care vor purta obligatoriu mască, vor fi preluaţi de la triaj şi conduşi în zona tampon de personalul anume desemnat, pe un circuit separat faţă de restul bolnavilor. Propunerile prevăd că, dacă numărul pacienţilor nu permite internarea lor singuri în salon, aceştia pot fi internaţi câte doi într-un salon, însă cu respectarea unei distanţe de minimum 2 metri între aceştia. Pacienţii vor purta mască pe toată perioada internării în zona tampon. Aceste propuneri stipulează că personalul medical din zona tampon va fi echipat cu halat de unică folosinţă peste uniforma de spital, mănuşi, bonetă, mască. Pacienţii în zona tampon, cu rezultat pozitiv, vor fi transferaţi la cel mai apropiat spital COVID-19. Salonul va fi dezinfectat înainte de internarea următorului pacient. Persoanele care în urma triajului nu au fost considerate cazuri suspecte vor fi internate în secţiile aferente patologiei prezentate cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între pacienţi.

Reguli stricte la călătoria cu mijloacele de transport

Potrivit propunerilor, accesul în mijloacele de transport este condiţionat de purtarea obligatorie a unei măşti medicale sau non-medicale, care să acopere gura şi nasul, iar numărul maxim de pasageri permis va fi limitat la cel mult jumătate din capacitatea maximă de transport a autovehiculului şi cu respectarea distanţei de minimum un metru între călători. La îmbarcare/ debarcare, cât şi pe timpul deplasării, pasagerii vor respecta o distanţă de minimum un metru unul de celălalt. În ceea ce priveşte mijloace de transport în comun intra-urban de suprafaţă (autobuz, troleibuz, tramvai, microbuz) – companiile de transport vor lua măsura separării compartimentului dedicat conducătorului auto de restul spaţiului destinat transportului pasagerilor. „Se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri. Pentru vehiculele cu cel puţin două uşi, accesul în interiorul vehiculului se va realiza doar pe uşa din partea frontală a vehiculului, iar coborârea pe cealaltă uşă/ celelalte uşi. Pentru microbuzele care efectuează transport intra-urban este permis doar transportul persoanelor pe scaune, cu respectarea regulilor generale”, se arată în documentul INSP. În ceea ce priveşte transportul în comun pe căile ferate – se vor marca cu un semn vizibil de culoare verde locurile permise pentru transportul pasagerilor, astfel încât să se păstreze distanţa de minim un metru între pasageri, iar pentru vagoanele de tip cuşetă sau vagoanele de dormit se va permite transportul unui singur pasager per compartiment, cu excepţia membrilor aceleiaşi familii.

Angajaţii care lucrează în birourile deschise vor purta obligatoriu măşti

Potrivit propunerilor, angajaţii care lucrează în birourile deschise vor purta obligatoriu măşti (medicale/ non-medicale), care pentru o protecţie eficace trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul şi se vor izola la domiciliu în cazul în care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată). Angajatorii vor asigura programul de lucru decalat pentru a evita aglomerările la intrare/ ieşire din incintă şi pentru a limita numărul de angajaţi prezenţi în acelaşi timp în aceeaşi incintă, triajul observaţional al angajaţilor şi nu vor permite prezenţa la locul de muncă al persoanelor care prezintă simptomatologie de infecţie respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată). Se va face termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu, iar angajaţii cu temperatura peste 37 grade C vor fi trimişi acasă cu indicaţie de consultare a medicului de familie. Angajatorii vor asigura o distanţă de minimum 1,5 m între angajaţii care lucrează la birouri orientate faţă – spate şi spate – spate, iar pentru birourile orientate faţă – faţă vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor dezinfecta zilnic cu soluţii pe bază de alcool. Angajatorii vor asigura dezinfecţia suprafeţelor de lucru la începerea serviciului şi apoi o dată la 4 ore şi vor acorda pauzele de masă eşalonat, cu respectarea distanţei fizice de minimum 2 metri. Încăperile se vor aerisi periodic, iar în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână, de preferat la sfârşitul săptămânii, şi se va efectua dezinfecţia instalaţiei de climatizare conform instrucţiunilor producătorului.

Prezenţa la şcoală a elevilor din clasele terminale, nu mai mult de trei ore/zi

Activitatea de pregătire a elevilor claselor terminale (a 8-a, a 12-a şi a 13-a) se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi şi va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauză de cel puţin 10 minute la fiecare oră pentru aerisirea încăperilor, potrivit propunerilor privind setul de măsuri de relaxare care vor fi aplicate după ridicarea stării de urgenţă. La activităţile de pregătire este interzisă participarea elevilor şi a personalului didactic sau auxiliar care suferă de afecţiuni cronice, locuiesc împreună cu persoane ce suferă de astfel de afecţiuni sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Aceşti elevi vor beneficia de o formă de pregătire alternativă. Accesul în interiorul şcolii se va realiza doar după dezinfecţia mâinilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie să depăşească 37 de grade) şi sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii”, prevede documentul.

Pe toată durata activităţilor desfăşurate în şcoală, atât elevii cât şi profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi aşezaţi în bănci astfel încât să aibă cel puţin un loc liber în stânga şi dreapta şi un rând liber în faţă şi spate.

În cabinetele stomatologice nu se va permite staţionarea în sala de aşteptare

Pacienții cu simptomatologie de viroză respiratorie, pacienţii aflaţi în izolare/ carantină sau pozitivi/ confirmaţi cu coronavirus vor fi trataţi doar în cabinetele stomatologice desemnate, potrivit propunerilor anunțate de INSP. Se va permite accesul în camera de tratament doar a pacientului, cu excepţia situaţiilor speciale (copii, persoane dependente etc), caz în care se va limita accesul la o persoană însoţitoare. Nu se va permite staţionarea în sala de aşteptare şi se recomandă dezinstalarea oricărui aparat de cafea şi/ sau dozator de apă, eliminarea revistelor, pliantelor, jucăriilor etc. Accesul la tratament se va face doar cu programare telefonică/ online prealabilă, iar la momentul programării pacientul va fi întrebat dacă are simptome de răceală, strănut, tuse, dureri în gât, dificultăţi de respiraţie şi/ sau febră, dacă are membri ai familiei cu aceste simptome, dacă are vârsta de 65 de ani sau mai mult, sau dacă suferă de o patologie cronică sau o afecţiune care îi reduce imunitatea. Totodată, programarea pacienţilor cu risc crescut (peste 65 de ani sau care suferă de o patologie cronică) se va face pentru începutul programului de lucru, iar programarea pacienţilor care necesită proceduri generatoare de aerosoli va fi făcută pentru sfârşitul programului de lucru. La prezentarea în cabinet se va efectua termometrizarea pacientului şi se va solicita dezinfecţia mâinilor şi înainte de începerea tratamentului, medicul stomatolog va obţine acordul informat al pacientului.

Saloanele de îngrijire personală trebuie aerisite la un interval de cel mult două ore

Accesul la saloanele de îngrijire personală (frizerie, coafură, manichiură, pedichiură şi cosmetică) se va realiza cu programare prealabilă, astfel încât să nu existe persoane în aşteptare în interiorul incintei, asigurându-se o suprafaţă minimă de 4 metri pătraţi pentru fiecare client şi o distanţă minimă de 2 metri între oricare două persoane apropiate. La efectuarea programării, clientul va fi informat asupra faptului că accesul în interiorul incintei se va realiza doar după verificarea temperaturii, care nu trebuie să depăşească 37 de grade, sub rezerva absenţei simptomelor virozelor respiratorii şi cu dezinfecţia mâinilor. „Operatorul economic are obligaţia de a pune la dispoziţie materialele şi substanţele necesare. Personalul angajat are obligaţia de a purta în permanenţă mănuşi şi mască, iar după fiecare client se va proceda la dezinfectarea instrumentarului şi suprafeţelor de lucru”, se arată în documentul INSP. Măştile de protecţie utilizate de personal vor fi schimbate la un interval de cel mult 4 ore, iar mănuşile vor fi dezinfectate după fiecare client, iar incinta va fi aerisită la un interval de cel mult 2 ore.

În unităţile de cazare – servirea mesei în regim room-service

Montarea de dozatoare cu dezinfectant pe holuri, precum şi în fiecare cameră, servirea mesei în regim room-service preferabil cu tacâmuri şi veselă de unică folosinţă, dezinfecţia mai frecventă a camerelor şi a spaţiilor comune cu soluţii speciale biocide se numără printre recomandările privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier. În document se arată că, într-o primă etapă, restaurantele, barurile, cafenelele şi cofetăriile din incinta hotelului nu vor funcţiona. Locurile de joacă, locurile special amenajate pentru fitness, saunele, piscinele interioare rămân închise în această primă etapă. În cadrul recepţiei trebuie să existe o trusă medicală care să conţină: dezinfectant/ şerveţele cu efect antibacterian pentru curăţarea suprafeţelor, măşti, mănuşi, şorţ de protecţie de unică folosinţă, halat medical, sac de unică folosinţă pentru deşeuri.