În România, până la data de 11 mai 2020, erau confirmate 15.588 de cazuri de infecţie cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), cu 226 mai multe decât raportarea din ziua precedenta. De asemenea, numărul deceselor a urcat la 972, cu 20 mai mult decât la 10 mai, conform informării Grupului de Comunicare Strategică, de luni – 11 mai, ora 13,30, preluată de Agerpres. Din totalul de 15.588 de îmbolnăviri de pe teritoriul României, 7.245 au fost declarate vindecate şi externate. În carantină instituţionalizată se aflau, la 11 mai, la ora menţionată, 14.745 persoane, iar 19.059 se aflau în izolare la domiciliu, potrivit sursei indicate. Până la 11 mai 2020, la nivel naţional, au fost prelucrate 262.219 de teste, cu 63.151 mai multe decât la 4 mai 2020. Numărul de teste noi în ultimele 7 zile a fost cuprins între aproximativ 7.500 şi 10.000 de teste noi pe zi. Cu 2.076 cazuri noi în ultimele 7 zile, România înregistrează, pentru a doua săptămână consecutiv, o scădere uşoară a numărul de cazuri noi de la o săptămână la alta. La 11 mai 2020, judeţele din România cu cele mai multe cazuri confirmate erau: Suceava (3.272), Bucureşti (1.519), Neamţ (760), Arad (679), Mureş (602), Botoşani (593), Braşov (577), Hunedoara (565), Galaţi (514), Cluj (514), urmate de Bihor (485), Timiş (472), Vrancea (462), Sibiu (416) etc. Cele mai puţine cazuri erau raportate, la data menţionată, în judeţele: Brăila (19), Harghita (24), Vâlcea (26), Sălaj (50), Olt (53), Satu Mare (54), Călăraşi (63), Buzău (66), Maramureş (71) etc. Evoluţia COVID-19 în România în ultimele 7 zile: 2.076 de cazuri noi; între 18 şi 31 decese noi pe zi În perioada 4-11 mai 2020, numărul cazurilor confirmate pozitiv cu noul coronavirus a crescut de la 13.512 cazuri în 4 mai, la 15.588 în 11 mai, înregistrându-se astfel 2.076 de cazuri noi în decursul ultimelor 7 zile. Numărul de cazuri noi de la o zi la alta, în intervalul 4-11 mai, a fost cuprins între 231 şi 392 de cazuri, în uşoară scădere faţă de săptămâna 27 aprilie-4 mai 2020. Evoluţia deceselor pe zile, în intervalul menţionat, a oscilat între 18 şi 31 de decese pe zi: 4 mai – 23 decese noi; 5 mai – 24 decese noi; 6 mai – 31 decese; 7 mai – 18 decese noi; 8 mai – 22 decese noi ; 9 mai – 28 decese noi; 10 mai – 26 decese noi; 11 mai – 20 decese noi. Evoluţia COVID-19 în România în ultimele 7 săptămâni: o scădere uşoară în ultima săptămână În intervalul 4-11 mai, numărul de cazuri noi a fost de 2.076, în scădere faţă de intervalul anterior (27 aprilie-4 mai), când numărul de cazuri noi a fost de circa 2.200 de cazuri. Evoluţia numărului de cazuri din ultimele 7 săptămâni: 23-30 martie (circa 1.500 cazuri noi); 30 martie-6 aprilie (circa 2.000 cazuri noi); 6-13 aprilie (circa 2.500 cazuri noi; vârful de până acum, în România); 13-20 aprilie (circa 2.300 cazuri noi); 20-27 aprilie (circa 2.400 cazuri noi), 27 aprilie-4 mai (circa 2.200 cazuri noi). În privinţa numărului de morţi în ultimele săptămâni, situaţia se prezintă după cum urmează: 23 martie – 4 decese; 30 martie – 44 decese; 6 aprilie – 157 decese; 13 aprilie – 317 decese; 20 aprilie – 451 decese; 27 aprilie – 631 decese, 4 mai – 803 decese, 11 mai – 972 decese.

Evoluţia COVID-19 la nivel mondial în

ultimele 7 zile: aproape 600.000 de cazuri noi; circa 35.000 de noi decese

La nivel mondial, în ultimele 7 zile, numărul de cazuri confirmate a crescut cu aproape 600.000, de la 3.523.121 în 4 mai 2020, la 4.118.783 cazuri în 11 mai, ora 13.00, conform hărţii Arcgis, realizate de Centrul Johns Hopkins pentru Ştiinţa şi Ingineria Sistemelor (sursa: https://coronavirus.jhu.edu/map.html). Din totalul de 4.118.783 cazuri la 11 mai, 282.947 erau reprezentate de decese. În ultimele 7 zile, numărul deceselor a crescut la nivel mondial de la 247.752 în data de 4 mai la 282.947 în data de 11 mai 2020, conform sursei citate. Se observă, astfel, o creştere uşoară a numărului de cazuri noi în ultimele 7 zile, la nivel mondial. Astfel, dacă în ultimele 3 săptămâni, numărul de cazuri noi de la o săptămână la alta a fost relativ constant (circa 500.000-550.000 cazuri), cazurile noi de îmbolnăvire la 11 mai faţă de 4 mai a crescut cu aproape 600.000 de cazuri. În schimb, numărul deceselor a fost în scădere în ultimele 7 zile, de la circa 40.000 de decese noi în 4 mai, la circa 35.000 de decese noi în 11 mai 2020. Până la 11 mai 2020, Statele Unite au rămas pe primul loc în clasamentul ţărilor, iar Spania se afla tot pe locul al doilea. În schimb, Rusia a ajuns pe locul al treilea, depăşind Regatul Unit şi Italia, în ultimele 7 zile. Astfel, la 11 mai, în topul ţărilor cu cele mai multe cazuri de infectări raportate se aflau: Statele Unite (1.329.799 cazuri şi 79.528 decese), Spania (224.350 cazuri şi 26.621 decese), Rusia (221.344 cazuri şi 2.009 decese), Regatul Unit (220.449 cazuri şi 31.930), Italia (219.070 cazuri şi 30.560 decese), Franţa (177.094 cazuri şi 26.383 decese), Germania (171.879 cazuri şi 7.569 decese), Brazilia (162.699 cazuri şi 11.123 decese), Turcia (138.657 cazuri şi 3.786 decese), Iran (107.603 cazuri şi 6.685 decese), China (84.010 cazuri şi 4.637 decese), Canada (70.091 şi 4.991 decese), Peru (67.307 cazuri şi 1.889 decese), India (67.259 şi 2.212 decese), Belgia (53.449 şi 8.707 decese), Olanda (42.826 cazuri şi 5.459 decese), Arabia Saudită (39.048 cazuri şi 246 decese), Mexic (35.022 cazuri şi 3.465 decese), Pakistan (30.941 cazuri şi 667 decese), Elveţia (30.305 cazuri şi 1.833 decese), Ecuador (29.559 cazuri şi 2.127 decese), Chile (28.866 cazuri şi 312 decese), Portugalia (27.581 cazuri şi 1.135 decese), Suedia (26.322 cazuri şi 3.225 decese), Singapore (23.822 cazuri şi 20 decese), Irlanda (22.996 cazuri şi 1.458 decese), Belarus (22.973 cazuri şi 131 decese), Qatar (22.520 cazuri şi 14 decese), Emiratele Arabe Unite (18.198 cazuri şi 198 decese), Israel (16.492 cazuri si 254 decese), Polonia (16.206 cazuri şi 803 decese), Austria (15.871 cazuri şi 618 decese), Japonia (15.777 cazuri şi 624 decese), Ucraina (15.648 cazuri şi 408 decese), Bangladesh (15.691 cazuri şi 239 decese), România (15.588 cazuri şi 972 decese), Indonezia (14.265 cazuri si 991 decese), Filipine (11.086 cazuri şi 726 decese) etc, indica harta Arcgis, realizata de Centrul Johns Hopkins pentru Ştiinţs şi Ingineria Sistemelor (https://coronavirus.jhu.edu/map.html). Ţările cu cele mai multe decese la nivel mondial erau, la 11 mai 2020, ora 13.00: Statele Unite (67.686), Italia (28.884), Regatul Unit (28.446), Spania (25.264), Franţa (24.864), Belgia (7.924), Brazilia (7.051), Germania (6.866), Iran (6.203), Olanda (5.056), China (4.512), Turcia (3.397), Suedia (2.679) etc. În ceea ce priveşte Europa, numărul de cazuri de pe acest continent (UE+Spaţiul Economic European+Regatul Unit) reprezenta, la data menţionată, o treime din totalul cazurilor de la nivel mondial. De asemenea, pe continentul european, până la 11 mai, se înregistrau aproape o jumătate din numărul total de decese, conform site-ului https://www.ecdc.europa.eu/. Ţările cu cele mai puţine cazuri din Europa, la 4 mai 2020, erau: Malta (469), Letonia (946), Slovacia (1.457), Lituania (1.485), Estonia (1.741), Bulgaria (1.981), Grecia (2.716), Ungaria (3.284), Luxemburg (3.886), Finlanda (5.962).