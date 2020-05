Rodica Paraschiv,

Deputat PSD Prahova

În urmă cu șapte ani, pe 14 mai, se desfășura prima ediție a Zilei Dreptului Internațional Umanitar, instituită în România în baza Legii nr. 177/2013. Cu fiecare an care a trecut de la primul eveniment, organizatorii au abordat sub diferite aspecte problematica umanitarismului în caz de conflict armat. Cea de-a șaptea ediție, din acest an, este pusă sub semnul unor vremuri de grea încercare pentru întreaga lume!

Trecem prin momente extrem de dificile, iar oamenii din linia întâi luptă cu un adversar temut, dar nevăzut. Corpul medical, biochimiștii, personalul de ordine publică, angajații din sistemele de transport de marfă și transport public, dar și jurnaliștii, sunt printre profesioniștii care stau față în față cu pericolul reprezentat de noul coronavirus SARS CoV-2.

Tocmai de aceea, tematica generală a ediției din acest an a Zilei Dreptului Internațional Umanitar, asupra căreia s-au orientat organizatorii și colaboratorii lor, se referă la prezentarea rolului mass-media în promovarea principiilor umanitarismului, cu accent pe statutul și protecția internațională a corespondenților de război. Principalul argument avut în vedere de Asociația Română de Drept Umanitar – Filiala Prahova, sub egida căreia se organizează această tradițională manifestare prahoveană, l-a reprezentat faptul că, doar în ultimul deceniu, peste aproape 800 de jurnalişti şi lucrători media și-au pierdut viața în diferite zone de conflict din întreaga lume.

Și în aceste momente, jurnaliștii sunt la datorie, așa cum ar fi în alte situații conflictuale! Reprezentanții mass-media, care își asumă riscul de a prezenta realitățile lumii în care trăim, așa cum se întâmplă acum, se expun la mari pericole. Această categorie profesională merită tot respectul nostru, pentru că se află în miezul evenimentelor, pe timp de pace sau pe timp de război, deseori jurnaliştii punându-și vieţile în primejdie pentru a ne prezenta şi a ne conştientiza asupra gravității evenimentelor. Singura lor armă: informația corectă, departe de a-i face vulnerabili, îi face de neoprit în lupta pentru adevăr!

Omenirea a trecut de multe ori prin perioade de grele încercări. Războaiele, epidemiile, catastrofele și dezastrele nu au ocolit-o, dar spiritul umanitar a ieșit de fiecare dată învingător.

„Solitari, dar solidari!” este un îndemn care a devenit în ultima vreme esența umanitarismului, pentru că promovarea și susținerea valorilor umanitare este o datorie morală! Omenirea nu-și poate găsi locul și nu-și poate asigura supraviețuirea peste timp decât în universul principiilor proprii dreptului umanitar!

În acest context dificil în care ne aflăm, avem datoria cu toții, dar îndeosebi structurile guvernamentale și neguvernamentale naționale și internaționale cu răspunderi în domeniul dreptului internațional umanitar, să acționăm pentru promovarea și aplicarea spiritului unui îndemn specific acestor vremuri: „Solitari, dar solidari!”.

Omenirea poate și va ieși din nou învingătoare, pentru că solidaritatea își va spune cuvântul!