Violeta Stoica

Drumul care leagă comuna Valea Doftanei de orașul brașovean Săcele a fost în atenția autorităților județului Prahova, modernizarea actualei structuri rutiere fiind unul dintre proiectele existente la nivelul Consiliului Județean Prahova. Pentru că drumul respectiv străbate două județe, autoritățile celor două unități administrativ teritoriale au încercat mai multe variante de colaborare, solicitând sprijin din partea companiilor naționale.

Traseul drumului este extrem de dificil, iar pentru modernizarea/ extinderea acestuia prin munți va fi practic imposibilă o abatere majoră. De fapt, se pare că acesta a fost și unul dintre motivele pentru care proiectul de modernizare nu a fost preluat de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, deși – la un moment dat – s-a discutat inclusiv despre transformarea acestui drum județean în drum național.

Consiliul Județean Prahova a predat documentația existentă, realizată deja de autoritatea județeană, către Compania Națională de Investiții. La fel a făcut și Consiliul Județean Brașov. Vom vedea dacă va fi chiar atât de simplu să și fie realizate studiile topografice, geotehnice, studiul de fezabilitate, având în vedere însăși situația problematică din teren, inclusiv existența unei conducte petroliere, pe raza Prahovei.

Pe 19 mai este programată deschiderea ofertelor în cadrul procedurii de achiziție lansată de Compania Națională de Investiții destinată întocmirii documentației în vederea licitației de execuție a lucrărilor de modernizare a drumului Valea Doftanei-Săcele.

Tema de proiectare a fost realizată de cele două autorități județene, pe cele două tronsoane, aferente teritoriilor administrative ale județelor Prahova și Brașov.

Primul tronson al drumului județean DJ 102I propus pentru modernizare, aflat pe raza județului Prahova, are o lungime de aproximativ 12,290 km, între km 37+620 – km 50+924, din zona ieșirii din comuna Valea Doftanei și până la limita cu judetul Brașov.

Conductă petrolieră şi stâlpi de electricitate care trebuie mutați, pe tronsonul prahovean

Una dintre probleme este reprezentată de faptul că, pe traseul studiat, există inclusiv o conductă petrolieră aflată în conservare – proprietate a SC Petrotrans SA Ploiești – pentru care este necesar să se realizeze un proiect de specialitate pentru mutarea acesteia în afara amplasamentului. Potrivit temei de proiectare, în zona drumului județean, pe sectorul prahovean, sunt sectoare cu stâlpi de electricitate din beton care necesită relocare. În acest scop, potrivit documentelor oficiale, “sunt necesare sondaje de identificare exactă a traseelor canalelor electrice și elaborarea documentației necesare pentru mutări – protejări rețele electrice” și, în plus, traseul actual al DJ 102I se află într-o zonă montană cu ape subterane aflate la mică adâncime și, uneori, străbătute chiar și de izvoare de suprafață care afecteaza stabilitatea terasamentelor și implicit a structurii drumului sau a zonelor limitrofe.

Dificultatea traseului va pune mari probleme atât proiectanților, cât mai ales constructorilor, având în vedere că, de exemplu, de la km 49+500 până la km 49+910, drumul județean devine impracticabil, prezentând în plan curbe cu raze de 15-25 m și în profil longitudinal declivități de peste 11 – 12%.

Tronsonul II, cel aflat pe raza județului Brașov, are o lungime de circa 12,675 km, acesta fiind împărțit în două sectoare: Pasul Predeluț – traversare pârâul Paltinului km 49+910 – 52+385, respectiv sector 2, drum de vale km 52+385 – 62+585, sector amplasat în apropierea pârâului Doftana.

Nici în Brașov situația nu este prea simplă, deși aici nu există rețele care trebuie mutate sau conducte petroliere al căror amplasament trebuie modificat. Sectorul 1 are caracteristicile unui drum forestier secundar cu suprastructură din bolovăniș cu grosimi de 10-20 cm, puternic deteriorat, “pentru aducerea la nivelul unui drum județean fiind necesare importante lucrări de terasamente şi consolidari de maluri”. Al doilea sector al tronsonului din Brașov are eroziuni puternice, rupturi de platformă a drumului, secțiuni critice expuse la inundabilitate, din cauza proximității pârâului Doftana.

Pe tronsonul brașovean, doar pe aproximativ 1,3 kilometri există asfalt, de la km 61+202 până la km 62+585 (în cartierul Brădet, municipiul Săcele) există covor asfaltic, în rest, suprastructura este formată din balast cu bolovani de râu, puternic degradată, cu făgașe adânci.

Consiliul Județean Prahova asfaltează o parte a DJ 102 I, la ieșirea din Valea Doftanei spre Brașov

Modernizarea unui sector de aproximativ 2,5 kilometri, de la ieșirea din Valea Doftanei spre limita cu județul Brașov, este în derulare, după finanțarea prin PNDL a execuției lucrărilor. Consiliul Județean Prahova a demarat acest proiect înainte de decizia de preluare de către CNI a proiectului destinat modernizării atât pe raza județului Prahova, cât și a județului Brașov. Și în acest caz, traseul drumului actual, pietruit, nu poate fi schimbat, din cauza reliefului, iar proiectul este unul deosebit de dificil, în special pentru că pe cei 2,5 kilometri trebuie construite și două poduri și mai multe podețe care să facă posibilă crearea unei căi rutiere moderne.